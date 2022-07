Protagoniste delle passerelle estive, le scarpe più eccentriche dell’estate 2022 sono le jelly shoes: un mix di summer vibes.

L’effetto vedo non vedo arriva anche tra le calzature casual. La febbre fashion di quest’anno tra gli anni ’90 e 2000 riscopre le jelly shoes ovvero i colorati sandali granchio che indossavamo al mare per camminare sui sassi o semplicemente perché comode e in plastica dettavano tendenza. Ma non solo sandali, perché sulle passerelle dell’estate 2022 si è spinti ben oltre, realizzando sneaker trasparenti che suggeriscono un summer mood dalle vibes hi-tech.

Sneakers trasparenti sulle passerelle p/e 2022: Loewe, Dolce e Gabbana, Maison Margiela

Croce e delizia, per alcune impossibili da indossare come un paio di Birkenstock, per altre invece un pizzico di ironia da aggiungere al proprio look, perché secondo Loewe che in passerella le ha portate in tutti gli abbinamenti possibili le jelly sneakers si indossano tutti i giorni: un inno all’estate con la loro trasparenza ma anche ad una praticità tutta hi-tech rintracciata nelle ultime tendenze di calzature sportive.

Anche Stella McCartney infatti che negli ultimi anni attinge tante ispirazione dalla cultura e dalle collezioni sportive ha fatto sfilare queste sneakers abbinate anche su blazer e completi tailleur, sulla stessa scia anche Maison Margiela che realizza modelli trasparenti in un’inedita collaborazione con Reebook. E ancora Dior, Balenciaga e Dolce e Gabbana hanno ceduto al fascino di questa scarpa eccentrica che dona ad ogni look quel gusto inaspettato e colpo d’occhio che sotto un abito o un mini dress estivo non ci si aspetterebbe in città.

I modelli da acquistare online: GCDS, Adidas, Nike

Avrete quindi intuito che nella collezione delle scarpe must have della primavera/estate 2022 ci sono anche le jelly sneakers, acquistabili anche online: diversi modelli si trovano su Zalando, Mytheresa e Farfetch. A proporle in versione ultra sportiva sono naturalmente Adidas, che rivisita l’iconica tomaia delle Superstar in materiale sintetico riciclato, disponibili su Luisaviaroma al prezzo di 75 euro.

Minimal chic quelle del marchio tedesco, decisamente più colorato invece il modello traspirante proposto da Nike, che gioca piuttosto con i dettagli in trasparenza a rete e camoscio: le trovate su Zalando in promozione al prezzo di 65 euro circa. Chi invece non nasconde un debole per queste scarpe difficilmente resterà impassibile ai modelli di GCDS, che rivisita in versione jelly la sneakers da skater in bianco trasparente ma anche in trasparenza colorata. Il prezzo va dai 250 euro ai 370.

