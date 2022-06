Anche l’abito da sposa reclama la sua armocromia: ecco come scegliere il bianco perfetto in base al proprio incarnato

L’abito da sposa si sa, è bianco! Certo, ma vi sarà capitato di notare come i bianchi in verità non siano tutti uguali: ottico, avorio, gesso, panna, una serie di candide sfumature che al nostro occhio risaltano diversamente pur richiamando un unico colore, ricordandoci che oltre ad un materiale pregiato, un fit confortevole e su misura e una texture ricercata, anche il tipo di bianco può fare la differenza. Ma come capire quale gradazione è più adatta alla nostra carnagione? Ancora una volta l’armocromia può esserci d’aiuto e indicarci la giusta strada per non sentirci disorientate!

L’abito da sposa secondo l’armocromia: il bianco perfetto per le winter e autumn

Prima di tutto è fondamentale che abbiate compreso quale sia la stagione del vostro incarnato, poi potrete buttarvi a capofitto da un’atelier all’altro o online ed individuare tra i molteplici bianchi quale possa fare al caso vostro. Partendo dalle winter, la loro caratteristica è quella di avere colori freddi, scuri e intensi. Tra le Winter più note ci sono Kim Kardashian, Dua Lipa e Luisa Ranieri e dare uno sguardo al loro guardaroba – un bianco si indossa quasi sempre anche oltre l’occasione delle nozze – potrà darvi un’idea dell’effetto che starà bene sul vostro incarnato.

Le winter si sposano magnificamente con un bianco ottico, quello intenso color neve: una versione brillante del bianco che creerà un piacevole contrasto grazie ad un sottotono decisamente freddo. E per accentuare l’effetto colori argentati sul viso vi renderanno ancora più incantevoli.

– Le autumn invece con i loro colori caldi, scuri e poco saturi, Beyoncé, Alicia Keys e Rihanna saranno il vostro riferimento potranno puntare su bianchi dalle sfumature gialle. Abiti da sposa champagne, panna e avorio, non troppo intensi, si sposeranno perfettamente alla vostra carnagione.

Le nuance bianche perfette per le carnagioni spring e summer

Se la vostra carnagione è summer come Kirsten Dunst, Diane Kruger e Kitty Spencer, sposa recentissima, l’abito da sposa dei vostri sogni sarà di un bianco freddo e soft, leggermente contaminati di giallo ma delicati: perla, gesso o bianco antico, meglio ancora se di materiali e texture leggeri.

– Le spose spring sceglieranno invece un bianco caldo, luminoso, virato verso i colori di champagne, avorio e crema, le nostre star di riferimento per questo sottotono sono Chiara Ferragni, Cameron Diaz e Sharon Stone. Per chi vuole osare, un bianco che viri verso un color oro leggero o rosa pesca, renderà il vostro bride look ancora più delicato ma allo stesso tempo raggiante in perfetto accordo con il vostro sottotono.

