Romantico, boho chic, femminile: gli abiti a fiori si confermano must have del guardaroba anche quest’estate

Li ama Letizia Ortiz, ne ha un debole Belen Rodriguez e conquistano anche le sorelle Ferragni: stiamo parlando degli abiti floreali, che ogni estate come testimoniano le passerelle non ci abbandonano mai. Al mare, in città, da mattina a sera, leggeri ed eleganti, corti o lunghi, questi modelli sono versatili e femminili, capaci di rispondere ai nostri dubbi del cosa mi metto da ultimo minuto. E la risposta è tutta lì, in abiti che sembrano piccoli capolavori, delicatissimi, che valorizzano e ci ricordano il nostro imprescindibile legame con la natura, in estate più che mai.

Abiti a fiori estate 2022: I look inspo di Letizia Ortiz, Valentina Ferragni e Belen Rodriguez

Pronte a prendere inspirazioni per il vostro look bucolico e boho chic targato estate 2022? Ancora una volta la risposta arriva da Instagram che può dare una svolta al nostro imbarazzo della scelta e in particolare da uno degli ultimi abiti a fiori indossati da Belen Rodriguez, che già alle porte della primavera non aveva nascosto una certa predilezione per gli abiti floreali.

Il suo modello summer edition è un lungo abito verde bosco con spacco laterale e una tempesta di piccoli fiori bianchi, indossato in una cornice boscosa che enfatizza ancora di più la bellezza naturale di un modello romantico e low cost, che potete trovare su Shein.

Il verde in ogni sua declinazione cromatica è la nuance di stagione, dubbi non ce ne sono, e il connubio verde e bianco sembra essere un duo vincente tra le stampe a fiori, scelto anche da Valentina Ferragni. L’influencer in occasione delle sue vacanze alle Hawaii ha scelto un abito chemisier con fiori grandi ed esotici, un abito dalla texture raffinata per una serata chic in spiaggia. Ancora green mood anche per Letizia Ortiz, per anche quest’anno sfoggia ancora una volta uno degli abiti floreali a punto smock, un modello versatile e casual, a cui è più affezionata da sempre.

Zara, H&M, Stradivarius, Pull and Bear: I modelli floreali low cost da acquistare

Che vogliate aspettare i saldi oppure cedere ora e subito alla tentazione, anche i grandi marchi del fashion retail non potevano certo non farsi trovare pronti a questa ondata di flower power, proponendo nelle loro collezioni modelli lunghi, corti, eleganti e casual, così da permetterci di scegliere il flower mood più in sintonia con le nostre esigenze, ma anche con il nostro gusto.

Punto smock, mini dress, colori romantici e sensualità si concentrano in uno dei modelli più estivi proposti da H&M, sportivo e pratico con un paio di sandali flat, elegante e sexy con un paio di décolléte: un modello must have per chi ama i fiori in versione minimal e coloratissima. Se invece amate abiti dove i fiori diventino capolavori disegnati su tela, Zara propone un modello midi voluminoso e stampato, perfetto da mettere in valigia.

Romantici e dal gusto vintage sono i modelli a corsetto di Stradivarius, decorati con lacci e drappeggi, modelli per chi cerca un look più sofisticato e ricercato, Pull and Bear invece ricorda la flower power degli anni ’70, prediligendo modelli lunghi e boho, che privilegiano l’effetto volant e freschezza.

Riproduzione riservata © 2022 - DG