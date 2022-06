Avvistato alla Dior Cruise 2023, che ci ha fornito emozioni, visioni e look inspo andalusi, tra le tendenze prossime spicca il fiocco nero

Un dettaglio minimal chic che come spilla o come fermaglio per capelli ci è già capitato già di indossare o ritrovare magari anche nel guardaroba delle nostre nonne e mamme. A giudicare però dai look inspo e dalle tendenze della sfilata Dior Cruise 2023 che ci ha presentato le anteprime più trendy anche in merito agli accessori che indosseremo della primavera/estate del prossimo anno, si prospetta un nuovo modo di indossare il fiocco nero, chic e gitano allo stesse tempo.

Tendenze moda 2023 dalla sfilata Dior Cruise 2023: il fiocco nero come accessorio hair

Lunga vita dunque al fiocco nero, un accessorio per capelli semplice, versatile ma che a seconda del look scelto sa essere anche dolcemente sofisticato: a lanciarlo furono Brigitte Bardot e Catherine Deneuve negli anni ’60 con il loro tocco bon ton e chic, mentre oggi è pronto a tornare in una veste gitana che lo vedrà probabilmente sostituirsi anche agli amatissimi scrunchies donandogli così anche un appeal più utility.

Maria Grazia Chiuri gli ha donato una nuova vita per dare un di tocco di femminilità ai look andalusi che hanno sfilato a Siviglia, rievocando i costumi da torero, gli abiti volteggianti delle ballerine di flamenco e i completi tailleur che ci faranno sentire un po’ gitane e un po’ self-made woman. E per indossarli non c’è nessuna regola: dal giorno alla sera sapranno impreziosire con parsimonia i nostri capelli: un vero colpo d’occhio ancor più evidente per chi ha i capelli chiari.

Come indossare il fiocco nero tra i capelli: hair look inspo da scegliere già per quest’estate 2022

In occasione di cerimonie e party estivi potremmo pensare di anticipare la tendenza e scegliere di donare un tocco sofisticato ad abiti multicolor e floreali, ma anche di indossare questo accessorio su un look versatile come shorts in denim e crop top, magari scegliendo un paio di sandali neri che richiamino il nostro fiocco.

Potete indossare il vostro fiocco nero anche per raccogliere una cascata di lunghe trecce o treccine, trend di quest’estate 2022, come abbiamo visto fare proprio alla sfilata di Dior, su una coda alta o bassa, ma perché no anche sui capelli lunghi raccogliendoli in un codino. Cappello e fiocco nero? Assolutamente si! Il look inspo più cool dalla sfilata Dior Cruise 2023 è proprio quello che abbina al cappello alla Zorro una lunga coda bassa impreziosita da un lungo fiocco nero.

Riproduzione riservata © 2022 - DG