Il network americano via cavo FX ha annunciato nel 2019 di aver ordinato la sere tv ispirata a Y: L’ultimo uomo sulla Terra, serie di fumetti post-apocalittici di Brian K. Vaughn e Pia Guerra e pubblicato da DC Vergico Comics, formato da 60 numeri. Lo show è in procinto di invadere l’Italia sulla piattaforma on-demand Disney+ con il titolo Y: L’Ultimo Uomo. Ecco tutti i dettagli, dalla data di uscita al cast, fino agli attori e alle location.

Y: L’ultimo uomo sulla Terra: a quando l’uscita in Italia?

Fonte foto: https://twitter.com/Disney

Nel mese di agosto 2021, la Casa di Topolino ha annunciato che l’approdo avverrà su Star di Disney+ a partire da mercoledì 22 settembre 2021 con le prime tre puntate in esclusiva. In seguito, ulteriori puntate saranno caricate ogni mercoledì.

Y: L’ultimo uomo sulla Terra: la trama della serie tv

Le vicende raccontate su schermo vengono ambientate in un mondo post-apocalittico, quando un evento catastrofico uccide qualsiasi mammifero con un cromosoma Y, fatta eccezione per un uomo e la sua scimmia. Lo spettacolo segue le avventure di Yorick e di è chi è rimasto in vita, intenti a ripristinare quanto hanno perso, ma al contempo di costruire qualcosa di migliore.

Y: L’ultimo uomo sulla Terra: il cast

Ben Schnetzer interpreta il protagonista Yorick Brown, l’ultimo essere umano sulla Terra di genere maschile. In principio il ruolo sarebbe spettato a Barry Keoghan, ma nel febbraio 2020 i capi progetto hanno optato per la sostituzione. La medesima sorte toccata all’Agente 555: inizialmente affidato a Lashana Lynch, il personaggio è, infine, andato ad Ashley Romans. La parte di Hero Brown, dapprma assegnata a Imogen Poots, è stata attribuita a Olivia Thirlby.

Il Premio Oscar Timothy Hutton doveva assumere le fattezze del Presidente degli Stati Uniti d’America, ma ha lasciato il posto a Paul Gross. Completano il cast: Diane Lane (è Jennifer Brown); Diana Bang (la dottoressa Allison Mann); Juliana Canfield (Beth DeVille); Marin Ireland (Nora Brady); Amber Tamblyn (Kimberly Cunningham); Elliot Fletcher (Sam Jordan).

Eliza Clark ha lavorato al progetto in qualità di showrunner ed executive producer, coadiuvata dagli altri produttori Melina Matsoukas, Nina Jacobson, Nellie Reed, Brad Simpson, Mari Jo Winkler-Ioffreda e il fumettista Brian K. Vaughn. La casa di produzione della Color Force si è adoperato per la realizzazione, in compartecipazione con FX Productions.

Y: L’ultimo uomo sulla Terra: il trailer

Sulla serie, costituita complessivamente da 10 puntate della durata di 40/50 minuti, è uscito un teaser. Ecco il filmato ufficiale diramato da Disney+:

Y: L’ultimo uomo sulla Terra: le location della serie tv

Sono disponibili poche informazioni circa le location. Da quanto comunicato degli organi ufficiali, parte delle riprese hanno tenuto luogo a Pearl River. Si tratta di uno dei quartieri di New York, nella contea di Rockland. La popolazione locale supera i 16 mila di abitanti.