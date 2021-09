Giovedì 16 settembre 2021 inizia X Factor 2021: dove vedere in TV e in streaming la prima puntata del talent show.

Giovedì 16 settembre 20211 è il giorno del tanto atteso debutto di X Factor 2021. La nuova edizione sarà differente rispetto alle precedenti, la novità più grande riguarda il conduttore, con Ludovico Tersigni che ha preso il posto di Alessandro Cattelan. Ma, rispetto al passato, cambia radicalmente anche il format del programma: scordatevi le classiche categorie con gli aspiranti artisti divisi in base al sesso, l’età e il fatto di essere solisti o delle band, per la prima volta in X Factor 2021 le quattro saranno eterogenee.

X Factor 2021: dove vedere la prima puntata

Quella in onda giovedì 16 settembre 2021 è la prima puntata delle Audizioni di X Factor 2021 e, oltre che su Sky, sarà possibile vederla in diretta anche in chiaro su TV8. I fan del talent possono vedere il debutto della prima edizione prima serata, a partire dalle ore 21.15, su TV8 e su Sky Uno (canale 108 di Sky).

Ma non solo, la prima puntata di X Factor 2021 si può vedere anche in diretta streaming su Sky Go (per gli abbonati Sky) o su NowTV.

X Factor 2021: la giuria

Se è vero, come detto in precedenza, che è cambiato il conduttore del programma con l’arrivo di Ludovico Tersigni al posto di Alessandro Cattelan, è altrettanto vero che la giuria è rimasta invece sempre la stessa. In X Factor 2021 sono stati infatti confermati nel ruolo di giudici Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika.

Come accennato in precedenza, i quattro giudici nella composizione delle loro squadre non dovranno tenere conto del sesso o dell’età, le squadre saranno infatti eterogenee, c’è solo una regola che dovranno però rispettare al momento di comporre le squadre per i Live: ognuno di loro deve scegliere almeno un solista e almeno una band.

