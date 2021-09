La sfida è ufficialmente aperta tra le due regine della tv nazionale. Amici 21 andrà in onda in simultanea con Domenica In. Si preannuncia una battaglia a colpi di share.

Durante una recente conferenza stampa Mara Venier ha parlato della sfida con Amici 21 di Maria De Filippi, che per due settimane vedrà i due programmi della domenica sfidarsi in un accanito testa a testa.

Domenica 19 settembre la nuova stagione di Domenica In su Rai 1 dovrà infatti scontrarsi con la partenza del famoso talent show Mediaset. Prima d’ora le lezioni della scuola di Maria De Filippi erano sempre iniziate a novembre, e non avevano creato attriti. Ma la Venier con la consueta intelligenza ha ridimensionato la battaglia per lo share in termini di stima tra colleghe e professionalità:

Maria De Filippi mi ha chiamato per dirmi che Amici 21 andrà in onda per due puntate contro Domenica in. Registrerò Amici perché è uno show che amo. Quel programma è una corazzata siamo due professioniste che lavorano col cuore e con la passione.

Due professioniste che lavorano con il cuore, nessuna rivalità dunque tra le due Signore della televisione italiana, malgrado le voci che le vogliono rivali. Mara Venier in realtà ha già professato la sua resa di fronte a Maria Nazionale:

E’ chiaro che quella di Maria è una corazzata. Vincerà lei. A questo punto io credo che sì, conta anche quello.

Mara Venier ha anche confermato le voci su un suo presumibile addio a Domenica In, anche se ha aggiunto che ogni volta che l’idea le viene proposta si tira indietro, deve prendersi del tempo per rifletterci sopra. Questa potrebbe essere l’ultima edizione da vera padrona di casa. Per il resto, Zia Mara dice di essere concentrata sul suo lavoro e di non voler lasciar spazio alle polemiche, specialmente quella che l’ha travolta recentemente a proposito di Francesca Fialdini.