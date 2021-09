La prima puntata di Star in the star si conclude con l’eliminazione della celebrità nascosta dalla maschera di Elton John, che si rivela essere Massimo Di Cataldo.

La prima puntata di Star in the star porta con sé anche la prima eliminazione del programma appena esordito su Canale 5. Nelle fasi conclusive della puntata, infatti, la celebrità mascherata da Madonna e quella mascherata da Elton John si sono sfidate in serrato confronto musicale. Un confronto che, ovviamente, non poteva che concludersi con l’eliminazione (e lo smascheramento) di uno dei due partecipanti.

Ad avere la peggio è l’artista che vestiva i panni di Elton John, che si rivela essere Massimo Di Cataldo. A nulla servono le sue interpretazioni di Crocodile Rock e Your Song, che vengono giudicate insufficienti. La giuria di Star in the star, formata da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci, ha infatti preferito la prova di Madonna costringendo così Massimo Cataldo a svelare la sua identità segreta e a venire eliminato dalla competizione.

Un destino diverso, invece, quello dell’ultima classificata della prima manche, che è riuscita a convincere tanto il pubblico quanto la giuria con la sua esibizione del celebre brano di Madonna Like a prayer. Per lei l’avventura a Star in the star continua.