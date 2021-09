La nuova edizione di X Factor è appena debuttata e Mika, vittima di un piccolo lapsus, trae immediatamente risate dagli altri giudici.

X Factor è musica, talento, competizione e talvolta anche forti emozioni e lacrime, ma soprattutto è divertimento. Per questo quando, alla primissima puntata dell’ormai celebre talent show, dedicata alla audizioni, Mika commette una piccola gaffe la situazione scivola irrimediabilmente verso una sana ilarità generale. Risate, sì, e anche tanta spontaneità per lo scivolone dell’artista inglese che negli anni si è affermato come membro fisso della giuria. Quest’anno i suoi colleghi sono Emma Marrone, Manuel Agnelli ed Hell Raton, mentre a condurre ecco l’attore di origini romane Ludovico Tersigni.

Le audizioni di X Factor non sono estranee a gag e vari siparietti che sfiorano il limite del surreale. Dopo la prova di un aspirante concorrente, Mika è colto da un improvviso vortice di confusione ed euforia, e nel rivolgersi a Manuel Agnelli compie lo scivolone. “Sono d’accordo con Mo…” urla a gran voce il cantante inglese, che immediatamente si blocca con gli occhi sgranati. Ormai, però, è troppo tardi: immediatamente gli altri giudici si lasciano trasportare dall’ilarità del momento e rimangono intrappolati in un loop di risate contagiose.

Una gaffe davvero attuale, quella di Mika, alla luce delle dichiarazioni velenose che Morgan ha rivolto al programma e alla giuria, e alla risposta per le rime di Manuel Agnelli.