Manuel Agnelli risponde ai commenti di Morgan nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

La risposta di Manuel Agnelli, leader degli Afterhours e giudice di X Factor, ai commenti velenosi di Morgan non si fa di certo attendere. Nel corso di un’intervista rilasciata a Rolling Stone, infatti, Morgan aveva parlato a lungo delle mancanze e dei difetti del talent show, sottolineando come nelle ultime edizioni (e cioè da quando lui se n’è andato) i giudici non abbiano avuto “le palle di assumersi delle responsabilità di scelte vere, musicalmente parlando.”

Le parole di Manuel Agnelli

“Da quindici anni Morgan parla con una convinzione commovente di cose che conosce in maniera molto approssimativa“: debutta così Manuel Agnelli in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, a un passo dall’inizio della nuova stagione di X Factor. Il giudice ha voluto rispondere alle critiche di Morgan che, a essere del tutto sinceri, aveva anche riservato qualche parola più tenera nei confronti del leader degli Afterhours.

Secondo Castoldi, infatti, Manuel è l’unico “ad aver svolto un discreto lavoro”, e che, anche se “i Måneskin avessero ascoltato davvero i suoi consigli non avrebbero vinto Sanremo e non sarebbero stati compresi internazionalmente all’Eurovision”, Agnelli è comunque “stato in grado di partorire qualcosa di decente dopo di me a livello di mercato discografico.”

Agnelli continua: “Lui ha fatto tantissime edizioni del vecchio X Factor, e ammesso che le cose andassero come dice lui, con me non è mai stato così. Nessuno mi ha mai detto cosa fare o dire, i pezzi li scelgo io. Se Morgan si fosse informato avrebbe visto che nel roster delle mie canzoni non c’erano cose fatte per la televisione, anzi. Lo stesso vale per gli altri, la trasmissione funziona così.”

Infine, conclude con parole che lasciano presupporre a un certo rispetto tra i due: “Forse sarebbe meglio informarsi bene prima di aprire la bocca, anche perché lui ha una capacità, un’eloquenza e un’intelligenza tale per cui quando dice le cose è molto convincente. Però è meglio che queste cose le conosca.”