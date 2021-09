Shannen Doherty è tornata a parlare della sua battaglia contro il cancro in occasione della presentazione del film List of a Lifetime.

List of a Lifetime è un film che racconta la storia di una donna alle prese con un cancro al seno. Tra gli attori che vi recitano c’è anche Shannen Doherty, che dal 2015 combatte la sua personalissima battaglia contro la stessa malattia. Nel 2017 pareva che avrebbe potuto annunciarne la remissione, ma a febbraio 2020 aveva invece rivelato notizie ben più amare: “Il mio cancro è tornato, al quarto stadio, e io non credo di averlo ancora metabolizzato. È un boccone amaro da digerire: ci sono giorni in cui mi chiedo perché sia capitato a me, poi mi rispondo: “Perché non a me? Chi altri lo meriterebbe?”. Nessuno di noi meriterebbe un cancro.”

Le parole alla presentazione del film

Ora, alla presentazione della pellicola su cui ha lavorato, l’attrice è tornata a parlare della malattia decidendo di sottolineare la grande responsabilità che sente. “Parlare del cancro“, spiega Shannen Doherty, “Far sapere agli altri che chi ha un cancro al quarto stadio non è una persona con un camice grigio che aspetta la morte su un letto d’ospedale. Siamo persone molto vive e molto attive. Mio marito dice sempre che nessuno potrebbe immaginare che ho il cancro.”

Non a caso, Kurt Iswarienko, il marito di professione fotografo, aveva dichiarato in passato che “Io non vedo un malato di cancro quando guardo Shannen. Vedo la stessa donna di cui mi sono innamorato. Ha un aspetto sano e vitale.”

La forza di Shannen Doherty

Per condividere la sua storia e aiutare gli altri malati, l’attrice ha voluto raccontarla su Instagram mantenendo una forte linea di positività e amore per se stessi. “Mi prendo cura di me stessa. E abbraccio ogni giorno. Non è sempre facile. Ci sono giorni in cui sono depressa. O semplicemente pigra. Ma le mie amiche mi aiutano a non mollare“, aveva scritto.

Alla presentazione di List of a Lifetime ha aggiunto “Non mi lamento mai davvero. Ormai il cancro fa parte della vita.” Poi, riprendendo il tema del film, dove la protagonista Brenda compila una lista di desideri da esaudire convinta di non avere tempo per realizzarli tutti, confessa che il suo unico vero desiderio è “Voglio vivere.”