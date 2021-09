Katia Ricciarelli viene prima pizzicata dalle telecamere mentre pronuncia parole che fanno insorgere il web e poco dopo, in seguito a uno scherzo, minaccia di abbandonare il GF Vip.

L’avventura di Katia Ricciarelli al GF Vip continua a essere piuttosto rocambolesca. Dopo la presunta bestemmia, infatti, la cantante lirica viene pizzicata dalle telecamere della Casa mentre pronuncia un paio di parole che hanno sconvolto il web.

Riferendosi ad Alex Belli, infatti, la Ricciarelli l’ha chiamato “ricchion*”: uno scivolone che ha fatto insorgere il popolo di internet, che ora chiede a gran voce la sua squalifica. In un’altra occasione, ha descritto le tre principesse etiopi dicendo “sembrano paralitiche” davanti a Manuel Bortuzzo.

ECCO IL VIDEO: KATIA DICE AD ALEX “sembri un poco RICCH10NE” per la camicia… che vergogna @GrandeFratello squalifica IMMEDIATA #gfvip pic.twitter.com/BHwJnW4gCL — edoardo 🧚🏻‍♀️💅🏼💞✨🏳️‍🌈 (@edoardotwitta) September 15, 2021

Le minacce di abbandono

Purtroppo le disavventure di Katia Ricciarelli al GF Vip non finiscono qui. Alcune ragazze della Casa, tra cui Soleil, Jessica, Lulù e Clarissa, hanno infatti organizzato uno scherzo. Il loro piano era di far credere agli altri concorrenti di aver parlato con gli autori del reality, che avrebbero rivelato loro che un uomo sarebbe stato presto squalificato per l’uso di termini molto offensivi nei confronti delle donne. Dopo essersi godute la tensione, le ragazze hanno rivelato che era un semplice scherzo. Katia Ricciarelli, tuttavia, non l’ha presa bene.

“Non ci sto zitta. La mia personalità è questa. Gli scherzi di questo tipo non mi piacciono, basta”, ha spiegato la cantante lirica. “Me ne vado a letto, basta lasciatemi. Sono delle buffonate orrende e io non ci sto. Queste cose non mi stanno bene! Non siamo qui per dire che questi scherzi sciocchi vanno fatti. Siamo qua per star bene e divertirci. Io non sono qui nemmeno per vincere. Sono qui per stare bene con voi e se non sto bene io prendo e me ne vado a casa. Io ho la parola e ho la lingua e ho l’onestà di dirlo: questi scherzi non vanno mai fatti. Fateli tra di voi, ma non mescolate gli altri!”