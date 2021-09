Domenica 19 settembre inizia Amici 21: le puntate dureranno più di quanto previsto in origine, ma su Italia 1 non c’è più il daytime.

Sarebbe dovuto essere sabato 18 settembre il giorno del debutto di Amici 21, Mediaset ha invece optato per un cambio di palinsesto è così la prima puntata, eccezionalmente, sarà domenica 19 settembre. Ma questa non è l’unica novità riguardo alla nuova edizione del seguitissimo e amatissimo talent show: Mediaset, poco prima del debutto, ha infatti varato una serie di cambi di palinsesto che alla fine faranno certamente felici i fan del programma, considerato che avrà più spazio all’interno del palinsesto di Canale 5.

Amici 21: le puntate della domenica

Le puntate delle domenica pomeriggio le puntate saranno più lunghe rispetto a quanto originariamente previsto. L’inizio del programma di Maria De Filippi su Canale 5 è in programma per le ore 14: la puntata durerà in totale due ore e mezza, fino alle ore 16.30.

Maria De Filippi

Lo stesso orario e la stessa collocazione settimane (alla domenica) è prevista anche per la seconda puntata speciale, in onda domenica 26 settembre. Da ottobre, invece, gli appuntamenti speciali dovrebbero tornare nell’orignaria collocazione nel palinsesto al sabato pomeriggio.

Amici 21: il daytime

Come detto in precedenza, le novità sul palinsesto di Amici 21 adottate da Mediaset non riguardano solo le puntate speciali spostate dal sabato alla domenica pomeriggio. Ci sono infatti novità anche per quanto riguarda il daytime: quello su Italia 1 è sospeso e difficilmente, anche nei prossimi mesi, tornerà.

In compenso da lunedì 20 settembre su Canale 5, dalle ore 16.10 alle ore 16.40: avrà quindi più spazio rispetto al passato sulla rete ammiraglia del gruppo Mediaset. Ma non solo, è possibile che una striscia quotidiano del programma arrivi anche su La5.

Più avanti, poi, inizieranno anche le classiche puntate serali nella quali verrà poi eletto il viciniore di questa ventunesima edizione di Amici. Ma è ancora troppo presto per pensare a quelle puntate.