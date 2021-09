Novità al Festival di Sanremo 2022: la categoria delle Nuove Proposte non ci sarà, in gara spazio solamente ai Campioni.

Gaudiano, con la sua Polvere da sparo, per un po’ di tempo sarà l’ultimo vincitore della categorie Nuove Proposte al Festival di Sanremo: una delle novità dell’edizione del 2022, infatti, è l’abolizione di questa categoria. Sul palco del Teatro Ariston ci sarà spazio solamente per i big, o meglio per i cantanti della categoria Campioni. Certo non sarà la prima volta che i giovani non saranno in gara al Festival della Musica Italiana per eccellenza, l’ultima volta in cui si erano visti solamente i Big era stata nel 2019, dall’anno successivo era stato proprio il nuovo conduttore e direttore artistico, Amadeus, a reintrodurre la categoria: per il suo terzo Festival di Sanremo ha invece deciso di accantonare questa categoria.

Sanremo 2022: i giovani con i Big

Il fatto che non ci sarà la categorie delle Giovani Proposte non significa che al Festival di Sanremo 2022 non ci sarà spazio per i giovani. I due artisti vincitori di Sanremo Giovani che verranno incoronati nella serata del 15 dicembre 2021, infatti, staccheranno direttamente il pass per partecipare al Festival di Sanremo 2022 insieme ai Campioni.

Amadeus

Pur non essendoci la categoria Nuove Proposte, l’obiettivo di Amadeus resta quella di scoprire i valorizzare i nuovi artisti. “Sarà anche quest’anno una bella sfida e anche un privilegio scoprire e scovare degli artisti emergenti da lanciare e valorizzare nella diretta su Rai1 di dicembre. La musica italiana vive un momento di grande vitalità e come sempre la Rai è dalla parte degli artisti e dei giovani” ha spiegato proprio Amadeus a RaiNews.

Sanremo Giovani 2021: i cantanti

C’è una novità anche per quanto riguardo Sanremo Giovani 2021: a poter partecipare sono infatti gli artisti di un’età compresa tra i 16 e i 29 anni (il limite è stato abbassato). Di questi ne verranno selezionati 12 che parteciperanno alla finale di mercoledì 15 dicembre (evento trasmesso in diretta su Rai 1) e successivamente verrano incornati i due vincitori.