Il 15 settembre è stata registrata la prima puntata del pomeridiano di Amici 21, e sono già trapelate alcune anticipazioni.

Settembre è un mese di nuovi inizi, si sa: ora è il turno di Amici 21, per il quale è appena stata registrata la prima puntata del pomeridiano. Sono stati presentati gli allievi di questa nuova edizione, i vip hanno consegnato loro le divise e i giudici sono stati annunciati. Ma ci sono anche stati già litigi e polemiche: vediamo insieme le anticipazioni della prima puntata di Amici 21, fornite dal sito Quello che tutti vogliono sapere.

La puntata inizia con gli ex allievi di Amici 20 seduti a quelli che sono stati i loro banchi. Di Amici 20 erano presenti Aka7even, Deddy, Alessandro Cavallo e Giulia Stabile. Assente Sangiovanni, impegnato per un concerto a Taormina, che però dovrebbe apparire nella seconda puntata presentando anche il suo nuovo singolo.

Tra i banchi degli allievi figuravano anche diversi vip, lì per consegnare ai nuovi allievi le loro divise. Segnaliamo Gerry Scotti, Raoul Bova, Martin e Alessio di Tu si Que Vales, Eleonora Abbagnato, la campionessa mondiale di basket Paola, Filippo Magnini e Flavia Pennetta.

Per quanto riguarda il capitolo giudici, invece, sono stati confermati Rudy Zerbi e Anna Pettinelli al canto. A loro andrà ad aggiungersi anche Lorella Cuccarini. Per il ballo, invece, la novità è Raimondo Todaro, che si affiancherà ad Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

I nuovi allievi

17 i banchi totali riservati ai nuovi allievi, con qualche particolarità: uno è infatti diviso da due concorrenti, e tre sono ancora da assegnare. Da segnalare che fin da subito una ballerina di nome Serena che già non piace alla Celentano, e la presenza di due ragazzi specializzati nel latino-americano, Nunzio e Mattia. Per il canto invece segnaliamo Alex, Liner, Flavia, Nicol e Albe (quest’ultimo a quanto pare assomiglia esteticamente a Sangiovanni). Tra i cantanti, inoltre, merita una menzione anche Luca, detto LDA, che è il figlio di Gigi D’Alessio.

Il tributo a Michele Merlo e le polemiche dei professori

Per ricordare la prematura scomparsa di Michele Merlo è stata eseguita una coreografia corale sulle note di Aquiloni a cui hanno preso parte Simone Nolasco, Giulia Pauselli, Sebastian, Umberto, Francesca Tocca e Giulia Stabile.

Non mancano già, invece, le polemiche e le frecciatine tra i professori. Per prima cosa Alessandra Celentano è entrata in studio con una maglia con scritto “la danza è una”, chiara frecciatina a Raimondo Todaro. Veronica Peparini, invece, sembra molto selettiva: è stata lei ad assegnare il banco diviso di cui abbiamo parlato poco fa, indecisa su chi scegliere. Nella categoria canto, invece Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno già litigato .Lui non approva gli allievi scelti dalla collega, soprattutto un cantante di origine indiana. Tra l’altro ha già dato una busta rossa ad uno degli allievi che sfiderà uno scelto dalla Pettinelli che vuole assolutamente cacciare.