A settembre inizia X Factor 2021: dai giudici al nuovo regolamento, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla 15a edizione del talent show.

X Factor 2021 non è come quello delle precedenti edizioni: la 15a edizione del celebre talent show è infatti quello della rivoluzione. Una rivoluzione che parte dall’Italia e che, chissà, nei prossimi anni potrebbe estendersi al resto del mondo. Perché parliamo di rivoluzione? Perché a cambiare in modo radicale è il regolamento del programma: scordatevi le classiche categorie con gli aspiranti artisti divisi in base al sesso, l’età e il fatto di essere solisti o delle band: in X Factor 2021 le quattro saranno eterogenee. E’ la prima volta che succede.

X Factor 2021: conduttore e data di inizio

Ma X Factor 2021 quando inizia? La risposta a questa domanda che molti fan del programma si stanno ponendo è giovedì 16 settembre. Dopo l’addio di Alessandro Cattelan, a condurre la 15a edizione del talent show è Ludovico Tersigni.

Si erano fatti in precedenza altri nomi di possibili eredi di Alessandro Cattelan, come Lodovica Comello, Marco Maccarini e Fedez, ma alla fine la produzione ha deciso di puntare sul giovane conduttore classe 1995.

X Factor 2021: la giuria

Come detto in precedenza, X Factor 2021 è caratterizzato dal fatto che le squadra sono tutte eterogenee, questo non significa però che a guidarle non siano, come di consueto i quattro giudici che dovranno però rispettare una regola al momento di comporre le squadre per i Live: ognuno di loro deve scegliere almeno un solista e almeno una band.

Per quanto riguarda i nomi dei giudici non ci sono invece novità: a essere confermati in questo ruolo sono Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika. Facendo nostra una vecchia massima del calcio per X Factors: “Squadra che vince non si cambia”.

