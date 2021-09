A causa dei disordini in Rai, il palinsesto subirà alcune modifiche per mercoledì 15 e giovedì 16.

Questi giorni a causa dello sciopero della Rai stanno slittando parecchi programmi. Il palinsesto è stato più volte rivisto e modificato e, a quanto pare, la situazione non è ancora finita. Tra Rai e Mediaset ci sono ancora degli “assestamenti” e a pagarne il prezzo sono alcune fiction.

Ecco quali sono i programmi rimandati o sostituiti

Il primo slittamento lo subisce la fiction con protagonista Anna Valle, Luce dei tuoi occhi che sarebbe dovuta andare in onda oggi e, invece verrà rimandata al 22 settembre. La causa è la decisione di Rai di mandare in onda la replica del Commissario Montalbano questa sera, mercoledì 15. Sempre a causa del noto Commissario slitterà anche l’esordio della serie L’Ispettore Coliandro. Inoltre giovedì 16, la Rai manderà in onda Sorelle per sempre con Anna Caprioli e Donatella Finocchiaro che invece era previsto per domenica 3 ottobre.