Alessandro Cattelan è risultato positivo Covid, Daniela Collu sostituisce il presentatore alla guida di X Factor 2020.

Il Covid-19 ha colpito anche Alessandro Cattelan: è così che il conduttore non potrà essere alla guida della seconda puntata live di X Factor 2020, in onda giovedì 5 novembre alle 21.15 su Sky e NOW TV. La sua presenze nelle successive puntate dipenderà poi dalle condizioni di salute e dall’esito dei prossimi tamponi a cui si sottoporrà. A sostituire Alessandro Cattelan alla guida del talent show di Sky sarà Daniela Collu. Per quante puntate sarà lei al comando della trasmissione non si può ora sapere con certezza.

Daniela Collu a X Factor: i suoi programmi

La scelta di sostituire momentaneamente Alessandro Cattelan con Daniela Collu alla conduzione di X Factor 2020 è stata quasi naturale: la presentatrice fa in un certo senso parte della famiglia del talent show di Sky.

Daniela Collu

Nella sua carriera Daniela Collu ha infatti condotto diversi programmi spinoff di X Factor: da Extrafactor a Strafactor fino a Hot Factor, il format che ha di fatto sostituito Extrafactor e che alla fine di ogni puntata live raccoglie i commenti a caldo dei quattro giudici.

La presentatrice romana è però conosciuta anche per aver condotto su TV 8 The Real e per essere stata opinionista fissa al programma comico di Rai 2, Sbandati.

X Factor 2020: i giudici

Se nella puntata di giovedì 5 novembre a causa del Covid cambierà il presentatore di X Factor, non ci saranno invece sorprese per quel che riguarda i giudici del programma.

Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone e Hell Raton saranno regolarmente al loro posto pronti a giudicare gli aspiranti cantanti in gara in questa edizione del programma.

Ricordiamo che i quattro giudici sono anche i coach dei vari artisti, che si divisi in quattro squadre: gli Under Uomini sono con Emma, le Under Donne con Hell Raton, gli Over con Mika e i Gruppi con Manuel Agnelli.