Come lavare e disinfettare la spesa per evitare il contagio da COVID-19? Ecco le risposte ufficiale a tutte le domande per una spesa sicura.

Fare le spesa è un’attività che fa consumare energia, e che può far abbassare la guardia. Per evitare il contagio da Covid-19, però, è bene osservare tutte le misure di sicurezza, ed è anche opportuno disinfettare la spesa. Ma come fare? In un manifesto dell’Istituto Superiore della Sanità e tramite un video con protagonista lo chef e rappresentante della Federazione Italiana Chef, Alessandro Circiello, viene spiegato chiaramente come è consigliabile muoversi nel centro commerciale e i passaggi da seguire per disinfettare la spesa a casa.

Coronavirus: come fare la spesa in sicurezza

Coda spesa

Se vi fa sentire più tranquilli, anche il manifesto dell’ISS spiega che potete indossare i guanti quando andate a fare la spesa, ma con qualche piccola accortezza. L’OMS, però, ha detto nel giugno 2020 che i guanti possono veicolare ancora di più il virus, ma la cosa più importante da fare è quella di ricordarvi, anche con i guanti, di non toccare occhi, naso e bocca.

Bisogna poi tenere bene a mente di mantenere la distanza droplet con altri acquirenti, commessi e cassieri. I guanti infatti, da soli e senza buonsenso, non eliminano le probabilità di contrarre il virus.

Come disinfettare la spesa per il coronavirus

Quando tornate a casa ricordatevi di sfilare i guanti alla rovescia e smaltirli negli appositi contenitori della raccolta indifferenziata, per evitare la contaminazione. Lavatevi poi bene le mani con acqua calda e sapone per eliminare qualsiasi traccia di germi e batteri.

Per quanto riguarda la frutta e la verdura, come riporta il video dello chef Circiello, eliminate il sacchetto dove è riposta, lavatela accuratamente con acqua corrente e posizionatela nel cassetto del frigorifero dedicato a frutta e ortaggi, dopo aver controllati di averlo pulito accuratamente.

Per essere più sicuri potete anche utilizzare delle soluzioni apposta per disinfettare gli alimenti come l‘Amuchina.

Per quanto riguarda gli involucri di tutti gli altri alimenti il poster dell’ISS ricordate che il virus SARS-Cov-2, rimane attivo da qualche ora a qualche giorno sulle superfici che non vengono pulite o disinfettate. Si ricorda tuttavia che è il virus è molto sensibile a disinfettanti a base di cloro o alcool e che quindi si possono facilmente lavare in questo modo per evitare di correre rischi.