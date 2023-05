Dove vanno in vacanza William e Kate Middleton? Vediamo quali sono le cinque mete preferite dai principi del Galles.

William e Kate Middleton, così come la quasi totalità della popolazione mondiale, amano andare in vacanza. A differenza di tanti comuni mortali, però, possono soggiornare in resort extra lusso e avere a disposizione anche isole private. Vediamo dove vanno in vacanza il principe e la principessa del Galles.

William e Kate Middleton: dove vanno in vacanza?

Così come tanti comuni mortali, anche William e Kate Middleton adorano andare in vacanza. Tante le mete che preferiscono, alcune vicino casa e altre parecchio distanti. Non solo, il principe e la principessa del Galles amano spaziare: dal mare alla montagna, passando per le città d’arte. E’ per questo che abbiamo pensato di dare uno sguardo alle cinque destinazioni preferite dai principi, ovvero quelle verso cui viaggiano con maggiore frequenza. Senza ombra di dubbio, se devono concedersi una fuga in montagna optano per il comprensorio di Courchevel, nelle Alpi francesi. E’ qui, non a caso, che hanno trascorso le vacanze pasquali del 2023.

Un luogo di mare che adorano è l’isola privata di Mustique, nei Caraibi, che fa parte dell’arcipelago di Saint Vincent e Grenadine. Quando si recano in questo paradiso, dove hanno anche festeggiato alcuni compleanni del principe George, soggiornano presso la bellissima Villa Antilles. Un’altra isola a cui sono legati non solo i principi del Galles ma l’intera Royal Family è Tresco, una delle cinque dell’arcipelago delle Scilly, poco distante dalla costa della Cornovaglia.

William e Kate: tra le mete preferite ci sono anche le Maldive

Tra le mete dove vanno in vacanza William e Kate ci sono anche le super gettonate Maldive. Quando si trovano in questo paradiso, il principe e la principessa del Galles soggiornano spesso sull’atollo Noonu, presso l’hotel a cinque stelle Cheval Blanc Randheli. Infine, la quinta destinazione preferita sono le Seychelles. Qui, tempo addietro, hanno prenotato il resort privato di North Island, la location più esclusiva e costosa di tutto l’arcipelago.

