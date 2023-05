Qual è il significato di Dove di Fabrizio Moro? La canzone è stata definita dall’artista “il testo che mi rappresenta di più”.

Fabrizio Moro è tornato sulle scene musicali con Dove, un brano pop melodico con qualche sfumatura elettronica. Il cantautore romano offre ai fan il suo punto di vista sugli alti e bassi della vita, ma invita tutti a non rimanere mai fermi. Vediamo il testo, il video e il significato.

Dove di Fabrizio Moro: il significato della canzone

Uscita il 19 maggio 2023, la canzone Dove di Fabrizio Moro è contenuta nell’Ep La mia Voce vol. 2. Il brano arriva dopo il tour Racconti Unplugged, partito da Roma lo scorso 20 marzo e terminato ad Ancona il 14 maggio. I fan aspettavano con ansia gli inediti, soprattutto il singolo Dove, definito dal cantautore “il testo che mi rappresenta di più“. E’ una canzone pop melodica, con qualche sfumatura elettronica. Il significato è introspettivo, ma invita gli ascoltatori a non rimanere fermi.

“Ci vuole un piccolo piccolo compromesso,

e invece della dignità salvi te stesso.

Devi capire in tempo a cosa rinunciare“.

Con Dove, Fabrizio Moro offre un suo personale punto di vista sulla vita, fatta di alti e bassi, di periodi di sabbie mobili e altri di movimento.

“Ci vuole un’alta dose di pazienza

non vale mai la pena rimanere senza.

Devi capire in tempo a cosa rinunciare“.

In merito a Dove, il cantautore romano ha dichiarato: “Credo che abbia il testo, tra gli ultimi che ho scritto, che mi rappresenta di più. È un punto di vista sulla vita perché spesso mi sono messo in movimento per trovare un punto di arriva anche se un punto di arrivo non ce lo avevo, non esisteva. Soprattutto nei momenti di disperazione, non sapevo dove andare. Spesso bisogna sforzarsi di camminare anche se non si conosce bene la strada, perché stare fermi soprattutto con la testa e con l’immaginazione crea dei punti di attrito con la vita. Bisogna andare, sempre anche quando non si conosce la destinazione“.

Ecco il video di Dove di Fabrizio Moro:

Dove di Fabrizio Moro: il testo della canzone

Cosa fai nella vita, cosa fai?

Cosa fai, cosa fai, cosa fai nella vita, cosa fai? (Un cazzo!)

L’hai capito dove devi andare?…

Riproduzione riservata © 2023 - DG