Frasi per conquistare un ragazzo: le migliori frasi per sedurre il proprio uomo e far breccia nel suo cuore.

C’è un ragazzo che fa battere il tuo cuore da tempo, ma non sai come fare per farlo innamorare? Ogni tuo gesto ti è sembrato inutile? Non riesci a trovare le parole per fargli capire i tuoi sentimenti? A tutto c’è un rimedio. Per riuscire a conquistare l’uomo dei propri sogni, il ragazzo ideale, quello che potrebbe cambiare per sempre la tua vita, potrebbero bastare anche poche semplici parole. Scopriamo insieme alcune frasi per conquistare un ragazzo che potrebbero davvero fare al caso tuo, trasformando il tuo sogno in una splendida realtà!

Le migliori frasi per fare innamorare un ragazzo

Esistono diverse frasi per fare innamorare un ragazzo di te. Certo, non si tratta di incantesimi o di magie. Ovviamente non basteranno le parole per poter fare innamorare chi non è minimamente interessato a te. Se però hai già avuto modo di flirtarci, hai compreso un suo interesse di qualche natura, potrebbero bastare poche parole dette nel momento più opportuno per far cadere le sue ultime resistenze.

Certo, a volte un gesto vale più di mille parole. Ma non è detto che per sedurre il proprio amato non possano bastare anche delle frasi ad effetto. L’importante è dirle con la giusta convinzione, o scriverle con il giusto tempismo, per non rischiare di rovinare tutto.

Ecco alcune delle più efficaci in assoluto:

Frasi per conquistare un ragazzo

– Ero di pessimo umore e mi hai fatto tornare il sorriso. Cosa posso fare per ricambiare?

– Mi sembri una persona che sa cosa vuole e in che modo ottenerlo. Sono curiosa di sapere se c’è qualche aspetto della tua vita che fa eccezione.

– Non riesco a smettere di pensare a te.

– Questa notte voglio stare con te.

– Se ti piaccio, ti conviene essere chiaro. Perché io su di te sto cambiando idea.

– Sei una persona sulla quale si può contare.

– Intelligente, simpatico e sexy: qualcos’altro?

– Qualunque cosa tu abbia in mente so che riuscirai a realizzarla.

– Sei incredibile in quello che fai.

– Sono migliore da quando ti conosco.

– Sai sempre come farmi sorridere.

– Il tuo passaggio è scritto nelle mie vene.

– Oltre te, io non vedo più niente.

– Sei la mia sorpresa, il mio evento incredibile di ieri, oggi e domani.

Le più belle frasi per conquistare un uomo

Secondo qualcuno, per conquistare un ragazzo bisogna stupirlo. E non solo con i gesti. Ma esistono frasi per stupire un uomo, parole che possano farlo rimanere a bocca aperta, anche magari se scritte semplicemente in chat? La risposta è sì. Perché è vero che molta dell’efficacia delle proprie parole passa anche dal tono con cui vengono dette, dallo sguardo con cui le si accompagna. In certi casi però può bastare anche una chat per poter scrivere frasi divertenti in grado di stupire l’uomo dei nostri sogni. E un uomo stupito è un uomo già conquistato a metà.

Ecco una lista di frasi per sedurre un uomo, anche se sei una mamma single:

Frasi per conquistare un uomo

– Le persone vedono di me quello che voglio fare vedere loro.

– Scelgo con molta attenzione le persone alle quali parlare di me.

– Tu sai ascoltare le persone. Adesso metti alla prova me: parlami di te.

– Potresti perdere un’occasione. Chi ti dice che non vogliamo la stessa cosa?

– Ho visto che hai fatto questo per me.

– Il tuo lato giocoso è sexy.

– Ci intendiamo a un livello molto profondo.

– Mi accendi.

– Devo ammettere che stai mettendo a dura prova la mia fama da brava ragazza.

– Continuiamo a parlare, ogni giorno una donna ha un limite di parole da esaurire; una volta che avrò esaurito le mie, ci inventeremo qualcos’altro per passare il tempo.

– Non me la sono mai sentita di andare fino in fondo con gli altri, ma per te mi sento di voler fare un’eccezione.

