Aforismi romani divertenti ed emozionanti: le frasi popolari più belle sulla vita, l’amore e sulle delusioni.

La saggezza popolare in Italia si esprime tramite proverbi e motti espressi in dialetto. Tra i più famosi e divertenti in assoluto, in grado di conquistare lo Stivale intero, non possiamo non citare gli aforismi romani. I motti popolari nati dalle borgate della Capitale sono riusciti ad entrare nel cuore non solo dei romani, ma di tutti gli italiani, al punto da diventare un marchio registrato, con tanto di libri, sito ufficiale e stampe sulle magliette. Se anche tu vuoi scoprire i più divertenti per poterli dedicare alle persone a te più care, scopriamo insieme in questo articolo quelli di cui non puoi proprio fare a meno.

Aforismi romani divertenti

Sarà perché sono, in un certo senso, “figli legittimi” e diretti dei motti latini, in grado con poche parole far comprendere anche concetti molto elevati o filosoficamente complessi. O sarà più semplicemente perché il dialetto romanesco è diventato, grazie anche a grandi attori come Alberto Sordi, Gigi Proietti o Carlo Verdone, familiare e simpatico a tutti gli italiani, ma oggi da Nord a Sud tutti conoscono e apprezzano gli aforismi romani.

Se anche tu vuoi quindi imparare alcuni degli aforismi più divertenti in assoluto su ogni aspetto della vita, in questo paragrafo te ne proponiamo alcuni davvero irresistibili:

– Morto ‘n papa se ne fa un antro.

– Male nun fa, paura nun avé.

– Poco e gnente j’è parente.

– Se lavora pe’ campà, nun se campa pe’ lavorà.

– Li quattrini sò come la rena, na soffiata e voleno.

– Chi c’ha er pane, nun c’ha li denti e chi c’ha li denti nun c’ha er pane.

– Er monno l’aregge Iddio, la croce l’areggo io.

– Con affetto e sentimento, meno te vedo e mejo me sento.

– Ognuno co’ ‘a farina sua ce fa li gnocchi che je pare.

– Chi nasce tonno nun po’ mori’ quadro.

– Fidasse è bbene, nun fidasse è mmejo.

– Er bisogno fa ffa’ dde tutto.

– Porta aperta pè chi porta, chi nun porta parta pure.

– Non sputà in celo che te ricasca ‘n bocca.

– Li bbirboni co’ li bbirboni vanno d’accordo.

– Chi tte loda in faccia te dice male dedietro a le spalle.

– Er più pulito cià ‘a rogna.

– Li parenti der papa diventeno presto cardinali.

– Se mi nonno ciaveva le rote era un tramvai.

–Se te vede la morte, se gratta.

– A l’omo de poco faje accenne er foco.

– Omo de panza, omo de sostanza.

Le più belle frasi romane sull’amore

Uno degli aspetti più importanti della vita è ovviamente l’amore, e anche a questa tematica così importante e delicata la saggezza popolare della Capitale ha voluto dedicare alcuni dei propri motti più incisivi. Che tu voglia dedicarli a una persona speciale che ti ha ferito, o a una che ti fa ancora battere forte il cuore, ecco gli aforismi sull’amore che proprio non puoi perdere:

– L’amore nunn’è bbello si nunn’è litigarello.

– Me so domandato come se vivesse senza te ne la vita mia, ma nun me so voluto risponde perché tu me illumini le giornate.

– Quanno er core nun vole sta fermo, nun metterte paura, nun è infarto è amore.

– L’amore è come la cipolla, più te avvicini e più te fa piagne.

– L’amore me da la forza de andà avanti nel mezzo de sta brutta vita.

– Mani calde è n’amorato, mani fredde è n’ammalato.

– Me so m’briacato de na donna l’altra sera, è stata la sbronza più potente de la vita mia.

– Me so domandato che vol dì la parola amore, e l’ho capita quanno mi madre m’ha fatto la carbonara.

