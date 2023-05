“Essere nelle curve” è un modo di dire che in molti utilizzano pur non conoscendone l’origine. Vediamo allora come mai si dice così.

Alcuni modi di dire non sono particolarmente conosciuti in quanto risultano diffusi soprattutto in una zona specifica e ben definita dell’Italia. Tra i tanti, uno molto curioso è senza alcun dubbio “essere nelle curve“: scopriamo insieme qual è il significato e qual è l’origine di questo curioso e particolare modo di dire.

Origini : è un’espressione che ha origini nordico/piemontesi. Vene utilizzata in particolare nelle zone del Piemonte e difficilmente in altre aree d’Italia.

: è un’espressione che ha origini nordico/piemontesi. Vene utilizzata in particolare nelle zone del Piemonte e difficilmente in altre aree d’Italia. Quando si usa: questo modo di dire si utilizza per indicare quando si attraversa un momento di difficoltà dove, nonostante si abbia fretta, non si riesce a concentrarsi.

Modi di dire: essere nelle curve

“Essere nelle curve” è un modo di dire piuttosto utilizzato nel Nord Italia. In realtà, l’origine del detto è piemontese e proprio per questo motivo viene impiegato largamente proprio in questa regione.

Risulta quindi molto facile capire che questo modo di dire non ha una diffusione così grande nel nostro Paese. Di conseguenza, sono tante le persone che non sanno quando è corretto utilizzarlo dal momento che non ne conoscono il reale significato.

Quando si può utilizzare questo modo di dire?

Questa espressione nordico/piemontese si utilizza per indicare quando si attraversa un momento di gande difficoltà perché si hanno molte cose da fare. In particolare, si impiega riferendosi a quando si devono fare cose e si ha fretta di farle nonostante – magari – non si abbia nemmeno la capacità di concentrarsi in quel momento.

Un non piemontese, ascoltando questa espressione, potrebbe pensare che ci sia un riferimento alla guida e alle curve delle strade. In realtà, come abbiamo visto, questo modo di dire non ha alcun tipo di legame con queste cose.

