I parchi nazionali italiani sono tra i più apprezzati al mondo: ecco quali sono i più popolari secondo le recensioni di Google.

L’Italia non è solo il paese dell’arte e della bellezza della cultura, ma anche quello dei paesaggi mozzafiato. Sono tanti i parchi nazionali nel nostro paese, e alcuni di questi sono particolarmente amati, non solo dagli italiani, ma dai turisti di tutto il mondo. In occasione della Giornata Europea dei Parchi, che si celebra il 24 maggio, Musement ha voluto stilare una classifica dei parchi italiani più amati, utilizzando le recensioni di Google come metodo di valutazione. Ecco la top 10, tra conferme e qualche sorpresa.

Parchi nazionali: i più amati d’Italia secondo Google

Al decimo posto di questa speciale classifica delle meraviglie del Belpaese è occupato dal Parco Nazionale del Gran Paradiso, il più antico d’Italia, una splendida area protetta che si estende tra la Valle d’Aosta e il Piemonte. Una meraviglia che attraversa cinque valli e copre una superficie di oltre 71mila ettari tra sentieri, boschi, montagne e laghi.

Una posizione più avanti troviamo il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, che occupa un territorio prevalentemente montuoso sugli Appennini, nel centro dell’Italia. Un parco reso ancora più famoso, in primavera, dalla magica fioritura dei campi di Castelluccio di Norcia. All’ottavo posto troviamo poi il Parco Nazionale dello Stelvio, nel cuore delle Alpi Centrali, tra Lombardia e Trentino-Alto Adige. Un’area protetta straordinaria, vasta oltre 130mila ettari, tra ghiacciai, laghi, cascate e cime innevate.

Il Parco Nazionale dello Stelvio Lombardia

Arriviamo quindi al settimo posto con il parco nazionale più grande d’Italia, con oltre 200mila ettari: il Parco Nazionale del Pollino, tra Calabria e Basilicata. E poi al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, altro parco famosissimo, nel cuore dell’Appennino centrale, celebre anche per la presenza in queste zone del suo abitante più famoso: l’orso marsicano.

Quinto posto per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, tra Abruzzo e, in misura minore, Lazio e Marche, un’area protetta che comprende il Gran Sasso, il monte più alto degli Appennini. E ai piedi del podio si posiziona una delle meraviglie della Campania: il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, area protetta straordinaria che non solo coinvolge i siti archeologici di Paestum e Velia, ma ospita anche alcuni dei luoghi più belli d’Italia, come la Valle delle Orchidee o le cascate Capelli di Venere, oltre a borghi marini eccezionali come Camerota e Castellabate.

I tre parchi italiani più popolari su Google

Arriviamo sul podio dei palchi nazionali più popolari d’Italia su Google. Al terzo posto troviamo il Parco Nazionale del Gargano, 121mila ettari di meraviglie assolute tra foreste invidiabili, come la Foresta Umbra, spiagge cristalline e borghi si straordinaria bellezza come Vieste e Peschici. Da non dimenticare, poi, che rientra nel parco anche l’arcipelago delle Isole Tremiti.

Saliamo al secondo posto, dove troviamo il Parco Nazionale che protegge il vulcano più famoso nel nostro paese, il Vesuvio. Istituito nel 1995, attraverso undici sentieri permette di raggiungere anche il cratere del vulcano, per regalare un’esperienza indescrivibile ai più coraggiosi.

Ma il più popolare in assoluto, primo nella classifica di Musement, nonostante sia il più piccolo del paese, è il Parco Nazionale delle Cinque Terre. I borghi di Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso non possono non rubare il cuore, e sono tra i più ricercati anche dagli escursionisti di tutto il mondo.

Riproduzione riservata © 2023 - DG