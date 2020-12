WhatsApp shopping: come funzionerà il nuovo pulsante dell’app di messaggistica per semplificare gli acquisti all’interno della piattaforma.

Da applicazione per la messaggistica istantane a vero e proprio e-shop il passo è breve per WhatsApp. Tra le novità in arrivo nei prossimi mesi c’è infatti anche un pulsante per lo shopping direttamente sull’app. Facebook ha infatti annunciato che prossimamente sarà possibile per gli utenti acquistare prodotti all’interno della piattaforma, proprio come se si stesse utilizzando un e-commerce. Si potranno aggiungere articoli a un carrello ed effettuare il checkout, il tutto all’interno dell’ecosistema WhatsApp. Ecco come funziona questa novità destinata a semplificare le vendite per le piccole e medie imprese.

WhatsApp Shopping: come funziona il nuovo pulsante

Il nuovo pulsante in arrivo nei prossimi mesi dovrebbe servire a portare l’utente direttamente a una vetrina, un catalogo specifico dell’azienda con cui si è iniziata una chat.

Fonte foto:https://pixabay.com/it/photos/whatsapp-tech-tecnologia-iphone-1212017/

Con il tasto per lo shopping, che dovrebbe essere rappresentato dall’icoona di un negozio, verrà segnalato il catalogo su WhatsApp di ogni azienda, così da rendere immediato il passaggio dalla chat alla scelta dei prodotti da acquistare. E l’intero processo di acquisto potrà essere gestito all’interno dell’app, con tanto di carrello e checkout per il pagamento. Spiegano gli sviluppatori dell’applicazione: “Questa nuova funzione sarà disponibile a livello globale nelle prossime settimane“. Non resta che aspettare ancora un qualche giorno per poterla provare.

WhatsApp Business: novità in arrivo per le aziende

Tra le tante novità in arrivo nei prossimi mesi sull’app, ce n’è dunque una relativa solo allo shopping. Attiva dal 2018, la funzione business di WhatsApp consente alle Pmi di chattare direttamente con i propri clienti, dando loro supporto durante le fasi di acquisto o permettendo anche la vendita diretta. Ad oggi sono più di 50 milioni gli utenti aziendali dell’app.

Nei prossimi mesi la parte business dell’applicazione verrà ampliata per mettere a disposizione delle aziende nuovi strumenti utili per le proprie attività. “Questa opzione permetterà alle piccole e medie imprese di avviare l’attività su WhatsApp, vendere prodotti, tenere aggiornato l’inventario e rispondere tempestivamente ai messaggi, anche quando i dipendenti lavorano da remoto“, assicurano da Menlo Park.

Ecco un video di presentazione del nuovo pulsante shopping:

