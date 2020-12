Sky Q: come scaricare le applicazioni disponibili sulla piattaforma della televisione satellitare, da Netflix ad Amazon Prime.

La nuova frontiera della televisione è Sky Q, un’esperienza di visione evoluta e moderna. Disponibile in varie versioni, quella Platinum per vedere ogni programma su tutti i device disponibili, e quella Black per poter godere dei propri contenuti solo su un televisore, Sky Q è una piattaforma che si arricchisce di nuove app e collaborazioni mese dopo mese. Ecco tutto quello che si può vedere grazie alla rivoluzionaria esperienza offerta da Sky.

Sky Q: le applicazioni disponibili

Su Sky Q è possibile usufruire di qualunque contenuto, senza praticamente alcun limite. Sono davvero tantissime le applicazioni disponibili sulla piattaforma: Netflix, DAZN, Mediaset Play, Giochi di Play.Works, YouTube, YouTube Kids, Vevo, Spotify e, ultima ma non ultima, anche Amazon Prime Video. Ovviamente senza dimenticare i contenuti targati Sky, come l’app Sky Tg24, l’app di Sky Sport e quella di Sky Meteo 24.

La grande novità è l’arrivo proprio di Prime Video sulla piattaforma. Sky e Amazon hanno infatti deciso di unire le proprie forze per una collaborazione a lungo termine che riguarderà l’Italia e non solo. Grazie a questo accordo, i contenuti di Prime Video potranno essere fruiti tramite Sky Q e Now Tv. Al contempo, Now Tv sbarca sui dispositivi Fire Tv a partire dal 2021.

Come scaricare app su Sky Q

Effettuare il download delle app su Sky Q è un processo molto semplice. Per prima cosa, sottolineamo che su Sky Q Black le applicazioni disponibli sono le stesse della versione Platinum, perché la differenza sta nei device su cui poterne usufruire.

Una volta installata l’attrezzatura necessaria per il funzionamento della piattaforma, è possibile iniziare il download delle proprie app preferite. Una volta installato Sky Q, il download delle principali applicazioni dovrebbe avvenire in automatico dopo l’aggiornamento del software.

Qualora l’installazione non dovesse andare a buon fine, si può procedere al download manuale delle app. Per prima cosa, dobbiamo controllare di aver installato l’ultima versione del software andando su Home, selezionando Impostazioni e accedendo a Info-Software. Dopo di che, non resta che verificare che il decoder abbia l’ultima versione del software. Qualora non fosse aggiornato, basta selezionare Aggiorna per veder partire manualmente l’update, ovviamente in presenza di connessione internet attivata. Per eventuali problemi, è possibile chiedere consiglio anche in uno dei tanti store aperti da Sky in tutta Italia.

