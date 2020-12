Il primo store di Sky è stato aperto a Milano ma nel 2021 se ne aggiungeranno molti altri in tutta Italia: in totale saranno oltre 50.

Anche in Italia arrivano gli Sky Store. In molte delle principali città italiane, infatti, nel corso del 2021 apriranno oltre 50 negozi ufficiali della celebre TV satellitare: i primi apriranno entro la fine di dicembre 2020. I vari store permetteranno a coloro che sono già clienti, ma anche a chi stesse pensando di abbonarsi in futuro, di scoprire tutta l’offerta della Pay Tv ma anche di conoscere i nuovi servizi, come ad esempio la fibra Sky Wifi.

Sky store: cosa sono

L’idea di aprire una serie di Sky store è stata così spiegata da Maximo Ibarra, l’amministratore delegato di Sky Italia: “Vogliamo essere sempre più vicini ai nostri clienti attuali e futuri e per questo abbiamo deciso di creare una rete di negozi Sky in tutta Italia. Così semplificheremo la vita dei nostri abbonati offrendo loro uno spazio sempre pronto ad accoglierli e daremo a tutti la possibilità di toccare con mano la straordinaria qualità ed eccellenza dei nostri prodotti e di tutto ciò che stiamo lanciando di nuovo”.

“Siamo orgogliosi di creare la nostra rete di negozi in un momento particolarmente delicato per il Paese. Mai come oggi è importante investire in progetti che guardano al futuro e che ci proiettano oltre l’emergenza che stiamo vivendo” ha poi concluso.

Sky store: dove sono i negozi in Italia

Il primo Sky store in Italia è stato inaugurato venerdì 4 dicembre a Milano, in corso Buenos Aires 22. Ma come detto in precedenza, entro la fine del 2020 ne apriranno anche altri in diverse città della Penisola.

Uno di questi sarà a Roma, in via Cola di Rienzo 259, un altro a Napoli, in via Luca Giordano 88, un terzo a Brescia, in via X Giorante 85. In tutte le altre grandi città arriveranno invece nel 2021.

