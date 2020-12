Arrivano gli Orea Lady Gaga, il packaging scelto si ispira all’album Chromatica che è uscito lo scorso 20 maggio 2020.

Sugli scaffali dei supermercati, prossimamente, arriveranno dei biscotti molto speciali: gli Oreo Lady Gaga. La celebre popstar americana non sarà solamente la testimonial della campagna, che fa parte del più ampio progetto Sing With Oreo Experience, ma anche il packinging scelto per questa edizione limitata dei biscotti sarà dedicato a lei. O meglio, sarà dedicato all’album di Lady Gaga Chromatica, che è stato pubblicato lo scorso 20 maggio 2020 dalla Interscope Records. Il colore scelto per lo speciale packaging è il fucsia, che richiama proprio quello dell’album ma anche l’abito, diventato celebre, che la popstar ha indossato sul Red Carpet al Met Gala 2019.

Oreo Lady Gaga: i biscotti cambiano colore e gusto

Ma non sarà solamente il packaging a cambiare, anche quello degli Oreo sarà infatti differente rispetto a quello che tutti conosciamo. La frolla richiederà le tonalità cromatiche della confezioni e sarà rosa, mentre la crema sarà di colore verde.

Lady Gaga

Ma non solo, perché il riferimento all’album Chromatica non poteva limitarsi solamente al colore: per questo motivo sulla parte di frolla di ogni biscotto saranno incisa dei versi delle canzoni che sono presenti proprio all’interno all’album Chromatica. Non è ancora noto quando gli Oreo Lady Gaga saranno messi in commercio.

Oreo: le edizioni limitate dedicate agli artisti

Come detto in precedenza, questa iniziativa fa parte del progetto Sing With Oreo Experience, che verrà nei prossimi mesi anche la partecipazione di altre star della musica internazionali a cui verranno dedicati particolari biscotti, proprio come avvenuto a Lady Gaga.

Ma questa non è la prima iniziativa di questo genere che riguarda i biscotti Oreo: lo scorso marzo, infatti, fu lanciata un’edizione limitata anche dedicata a Chiara Ferragni. Chissà se quelli per Lady Gaga avranno maggiore successo.