Pantone ha scelto i colori del 2021: Illuminating e Ultimate Gray, giallo e grigio per dimostrare che anche due colori indipendenti possono supportarsi.

Il 2021 sarà un anno di rinascita, dopo un 2020 da dimenticare. Lo sa bene anche Pantone, l’azienda più importante al mondo nell’ambito della classificazione dei colori. E proprio per questo, dopo un anno caratterizzato dal Classic Blue, ha scelto per il 2021 di affidarsi a due colori differenti tra loro, per mandare un messaggio chiaro di speranza: Ultimate Gray e Illuminating.

Pantone 2021: il colore dell’anno

Il 2021 non sarà un anno normale, e proprio per questo Pantone ha scelto non un colore, ma ben due per contrassegnare i prossimi dodici mesi. Si tratta di Pantone 17-5104 Ultimate Gray e Pantone 13-0647 Illuminating, un grigio chiaro e un giallo brillante. Come mai proprio questi due? Per un motivo specifico, spiegato dall’azienda sul proprio sito ufficiale: “È la combinazione di due colori indipendenti pensata per dimostrare che elementi differenti si uniscono per supportarsi a vicenda“.

Dall’azienda questa unione di colori viene definita “cocreta e solida“, ma soprattutto calorosa e ottimistica. Una scelta che deve trasmetterci forza e positività e un profondo senso di attenzione. In particolare, mentre il grigio rassicura con discrezione, favorendo la resilienza, il giallo ci restituisce brillantezza e allegria. E insieme il messaggio trasmesso è quello di saldezza, coraggio, vitalità e speranza. Ecco il post pubblicato:

Il colore dell’anno di Pantone

Dal 2000 Pantone ha istituito il Pantone dell’anno, ovvero il colore simbolo dell’anno che sta per arrivare. Per la seconda volta l’azienda ha scelto due colori per rappresentare un singolo anno. Era già capitato nel 2016 con Rose Quartz e Serenity. Stavolta però il significato è del tutto diverso. La scelta non è figlia di un’indecisione, ma diventa una metafora dei tempi incerti che stiamo attraversando. Tempi incerti che, nel 2021, dovremo cercare di lasciare finalmente alle spalle, una volta per tutte!

