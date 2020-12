Vanish Mode su Instagram e Messenger: come funziona l’opzione che permette di inviare messaggi effimeri che svaniscono subito dopo essere stati letti.

Grande novità nell’ultima versione di Messenger e Instagram: ecco la Vanish Mode, una funzionalità che ricorda da vicino Snapchat. Funzione annunciata a settembre, introduce i cosiddetti messaggi effimeri, ovvero dei contenuti testuali, video, foto, vocali, emoji o stickers che scompaiono immediatamente una volta visualizzati dal destinatario. Scopriamo insieme come funziona la Vanish Mode di Instagram e Messenger!

Come funziona la Vanish Mode di Instagram (e Messenger)

La novità è stata rilasciata progressivamente da metà settembre su Messenger e su Instagram. Si tratta di un’opzione che ricorda le conversazioni segrete de servizio di messaggistica di Facebook, da cui differisce in quanto progettata per eliminare per sempre ogni contenuto una volta visualizzato.

Alla base di questa novità c’è la voglia di attirare i giovani utilizzatori dei social, spesso desiderosi di non pubblicare messaggi che in futuro possano creare problemi. Una necessità cui ha risposto prima Snapchat, con le Storie e i messaggi diretti, ma che ora è diventata obiettivo anche del variegato universo dell’azienda di Menlo Park.

Questa nuova modalità di comunicazione sarà disponibile a breve su entrambe le app come un’opzione distinta, da attivare e disattivare nelle impostazioni. Una volta attivata, si abiliterà la scomparsa di ogni messaggio inviato. L’opzione può essere disattivata in ogni momento. Inoltre, Facebook ha chiarito che sarà un’opzione solo opt-in, ovvero disponibile solo dopo l’accettazione da parte dell’altro utente della chat.

Non solo. Per aumentare la sicurezza della conversazione in versione Vanish, sia Messenger che Instagram avviseranno l’utente che invia nuovi messaggi quando il destinatario farà uno screenshot del contenuto condiviso, per mantenere intatta la filosofia di base di questa opzione, ovvero quella di permettere uno scambio che non lasci traccia.

La Vanish Mode arriva in Italia

Con questa grande novità si chiude un 2020 ricco di cambiamenti per il gruppo di Menlo Park, sia per quanto riguarda Messenger che per il resto dei social. Il rilascio dell’opzione Vanish è previsto in Italia nel giro di poche settimane. Inizialmente la novità è prevista solo per l’app di messaggistica collegata a Facebook, ma dovrebbe arrivare anche su Instagram entro i prossimi mesi. Di seguito un video di presentazione della Vanish Mode:

