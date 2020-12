Deepspot, la piscina più profonda al mondo, si trova in Polonia ed è riuscita a stabilire un nuovo record, superando quella padovana.

L’Italia cede il testimone alla Polonia, che si aggiudica il primato per la piscina più profonda al mondo. Con ben 45,5 metri di profondità, Deepspot, stabilisce, infatti un nuovo record che fa scivolare la piscina padovana Y-40 Deep Joy in seconda posizione.

Un primato, questo, che potrebbe però essere ben presto riconsiderato alla luce dei progetti che riguarderanno una nuova struttura nel Regno Unito. Per il 2022, infatti, si prevede l’arrivo di Blue Abyss, che raggiungerà i 50 metri di profondità.

Alla scoperta delle profondità di Deepspot

Il podio per la piscina con il fondale più profondo era stato finora detenuto dalla struttura sita a Montegrotto Terme, in provincia di Padova. I suoi 42 metri, però, sono stati superati dalla neo-nata piscina di Mszczonow, non molto lontano da Varsavia. Una struttura, quella della Polonia, che non è soltanto una piscina, ma una vera e propria meta turistica.

Basta pensare che nei suoi 8000 metri cubi d’acqua sarà possibile ammirare e scoprire dei veri e propri fondali. All’interno della piscina, infatti, è stato riprodotto fedelmente l’ambiente di grotte sottomarine, con tanto di rovine abbandonate, come vediamo in queste foto. Immergervisi permetterà di vivere un’esperienza unica, paragonabile a una vera immersione, ma sempre in totale sicurezza. La struttura, inoltre, ospiterà anche un hotel con tanto di camere vista piscina per potervi soggiornare.

Deepspot: costo e utilizzi

Con un investimento di 8,9 milioni di euro, la Deepspot si colloca a metà tra una meta turistica e un centro sportivo. Una costruzione che è durata due anni, ma che ha al fine permesso di generare una vera e propria struttura di allenamento per le immersioni subacquee. Un’altra peculiarità, oltre alla profondità del fondale, è la temperatura dell’acqua, che viene mantenuta costante in ogni punto e si aggira intorno ai 34°C.

La struttura verrà utilizzata per permettere a corpi delle forze armate, come l’esercito, ma anche i vigili del fuoco, di addestrarsi. Non solo, quindi, una meta per gli amanti delle immersioni, ma anche un vero e proprio centro di allenamento. Un ottimo modo per cominciare a fare pratica, ma anche per allenarsi da professionisti, non resta che visitarla.