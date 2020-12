Chi sono le persone più ricche d’Italia? La classifica del 2020 vede due new entry, mentre gli altri nomi sono in lista da tempo.

Chi sono le persone più ricche d’Italia? Ce lo dice la rivista americana Forbes, specializzata in classifiche di questo tipo ormai da tempo. Secondo la lista aggiornata al mese di dicembre 2020, ci sono soltanto due new entry.

La buona notizia è che, tra i primi 10 personaggi più ricchi del bel Paese, spunta anche una donna: Massimiliana Landini Aleotti. Al primo posto troviamo Giovanni Ferrero, che è riuscito a scalzare il ‘vincitore’ del 2019, ovvero Leonardo Del Vecchio. Tra new entry e nomi noti, chi sono le dieci persone italiane che dispongono di un ingente patrimonio?

Persone più ricche d’Italia: dal 10° al 6° posto

La rivista americana Forbes ha passato al setaccio i patrimoni personali di imprenditori e manager italiani, stilando una classifica che merita attenzione. Partendo dal basso, al decimo posto troviamo, a pari merito, Piero Ferrari e Giuseppe De’Longhi. Il primo, figlio di Enzo Ferrari, vanta un conto in banca di 3 miliardi di dollari. Inoltre, detiene il 10% delle quote societarie della nota casa automobilistica e l’intera proprietà del circuito di Fiorano.

Il secondo, anche lui con un patrimonio di 3 miliardi di dollari, è il presidente dell’azienda di elettrodomestici De Longhi. Questa, negli anni, ha acquisito altri grandi marchi, come Kenwood e Ariete.

Al nono posto troviamo la new entry Gustavo Denegri, che ha un conto in banca di 3,1 miliardi di dollari. Presidente della DiaSorin con il 44% di quote, è proprio la sua azienda ad aver recentemente sviluppato il test sierologico per l’immunità al Coronavirus.

Ottava posizione per Paolo e Gianfelice Rocca, con 3,2 miliardi di dollari. Rispettivamente CEO e presidente della Techint, devono il loro impero al nonno Augusto.

Settima posizione per i fratelli Augusto e Giorgio Perfetti, che vantano un patrimonio di 4,1 miliardi di dollari. I due sono i presidenti della Perfetti Van Melle, ovvero l’azienda titolare di quasi tutti i chewing gum in commercio: Vigorsol, Big Babol, Chupa Chups, Golia e tanti altri.

Al sesto posto troviamo il caro Silvio Berlusconi, con un bel gruzzoletto di 5,3 miliardi di dollari. Nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo, il Presidente è ancora tra gli uomini più ricchi d’Italia.

Uomini italiani più ricchi: le prime 5 posizioni

Giorgio Armani, che nel 2018 è stato lo stilista più pagato al mondo, conquista la quinta posizione. Con un conto in banca pari a 5,4 miliardi di dollari, non è solo un grande nome della moda, ma anche un ottimo imprenditore.

Il quarto posto è di una donna, ovvero Massimiliana Landini Aleotti. Vedova di Alberto Aleotti, grazie all’azienda farmaceutica Menarini ha un patrimonio pari a 6,6 miliardi di dollari.

Terza posizione per Stefano Pessina, CEO della Walgreens Boots Alliance, con 10,2 miliardi di dollari.

Ad un passo dal podio troviamo Leonardo Del Vecchio, che nel 2019 aveva conquistato il titolo. Con 16,6 miliardi di dollari, è il fondatore di Luxottica, la più grande azienda di occhiali e lenti del mondo.

Al primo posto abbiamo Giovanni Ferrero, con 24,5 miliardi di dollari. L’azienda di famiglia, leader nel campo della cioccolata, continua a registrare fatturati stellari.