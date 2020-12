Dal campionato di Serie A alle elezioni USA: ecco quali sono gli eventi più cercati in Italia su Google nel 2020.

Quando si cercano notizie di qualunque genere, dalla politica al gossip, dalla cronaca allo sport e molto altro ancora, molto spesso gli utenti di internet si recano su Google o su un altro motore di ricerca per digitare le parole chiave delle notizie a cui sono interessati. Ora che il 2020 sta per giungere al termine, vediamo la classifica degli eventi più cercati in Italia su Google nel corso di questi ultimi dodici mesi.

Gli eventi più cercati su Google nel 2020

Al primo posto tra gli eventi più cercati su Google nel 2020 c’è il campionato di serie A. Lo scorso marzo, a causa della pandemia di Covid-19 che aveva iniziato a colpire pesantemente anche l’Italia, anche il calcio si era dovuto fermare. Per mesi si è dibattuto sul proseguire o meno la stagione e in molti hanno cercato informazioni a riguardo proprio su Google.

ZLATAN IBRAHIMOVIC

Al secondo posto di questa particolare classifica troviamo le elezioni USA. Lo scontro tra i due candidati, il presidente uscente Donald Trump e lo sfidante Joe Biden, ha infiammato il dibattito anche in Italia, come dimostrano i dati di ricerca sul celebre motore di ricerca.

Al terzo posto c’è invece uno dei principali eventi italiani: il Festival di Sanremo. L’edizione 2020 è stata caratterizzata dall’ormai celeberrime lite tra Morgan e Bugo, con il primo che ha cambiato il testo della canzone per attaccare il partner e il secondo che ha abbandonato il palco dell’Ariston. Un fatto che ha certamente contribuito a far cercare su Google notizie riguardanti il Festival.

Al quarto e al quinto posto troviamo invece altri due eventi calcistici: la Champions League e l’Europa League. Il fatto che le notizie riguardanti le due coppe europee siano state cercate meno rispetto a quelle del campionato la dice lunga sul fatto che nel nostro Paese l’interesse per la Serie A sia superiore a quello per le coppe.