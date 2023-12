Coppia a Ballando con le Stelle e amici fuori dal programma: Wanda Nara e Pasquale La Rocca in Turchia anche con Icardi…

Sono senza dubbio tra i candidati a vincere l’attuale edizione di ‘Ballando con le Stelle’ e tra loro sta nascendo anche una bella amicizia. Parliamo di Wanda Nara e Pasquale La Rocca che nelle scorse settimane sono volati insieme in Turchia, a Istanbul, dove l’argentina vive con la sua famiglia. Nell’occasione c’è stato anche l’incontro tra il ballerino professionista e il marito della showgirl, Mauro Icardi.

Wanda Nara e Pasquale La Rocca in Turchia: l’incontro con Icardi

Wanda Nara

A raccontare alcuni dettagli e dei retroscena sia sul loro rapporto a ‘Ballando’ che dell’incontro avuto in Turchia con Icardi è stato proprio il ballerino. La Rocca, infatti, a Di Più Tv, ha spiegato di aver conosciuto il marito di Wanda con cui ha instaurato un bel rapporto professionale nel programma di Rai1 ma anche di amicizia.

“Quando mi hanno comunicato che avrei ballato con Wanda sono partito con un po’ di pregiudizi”, ha esordito il ballerino pensando di trovarsi davanti “una donna dai modi di fare da diva”.

Invece le cose sono state diverse: “Wanda è stata una scoperta: è una persona molto sensibile, affabile, generosa. Tra noi è scattato subito un feeling, e infatti mi ha voluto fare conoscere tutta la famiglia”.

Da qui l’incontro avvenuto nelle scorse settimana in Turchia: “Mi ha chiesto di andare con lei a Istanbul, dove vive con Mauro Icardi in occasione del compleanno della loro figlia più piccola, Isabella. Per qualche giorno sono stato immerso nel suo mondo. Icardi mi ha colpito per la sua umiltà: sono una bella famiglia e intanto ne abbiamo approfittato per allenarci nei balli”, ha spiegato Pasquale.

Di seguito anche il post Instagram del ballerino con l’incontro in questione col calciatore: