Alcuni commenti degli haters hanno generato una forte replica da parte di Chiara Nasti che “aspetta” i ladri dopo l’ultima disavventura.

Neppure un simpatico messaggio di Natale passa inosservato quando si tratta di Chiara Nasti. La conferma è arrivata in queste ore dopo che la nota influencer aveva condiviso una foto con un albero addobbato e tante buste regalo scatenando diversi commenti di fan ma anche di haters che hanno ottenuto l’attenzione della donna facendo riferimento al recente furto subito da lei e da suo marito Mattia Zaccagni in casa.

Chiara Nasti “pronta” per i ladri

Chiara Nasti

Come detto, anche un semplice e simpatico contenuto social per Natale, per Chiara Nasti si può trasformare in motivo di discussione. Colpa di qualche haters di troppo che ha voluto “rimproverare” l’influencer per la sua foto dove stava mettendo in mostra, oltre all’albero addobbato per le feste, anche una serie di pacchetti regalo, probabilmente dal costo importante.

In tal senso, infatti, come sottolineato da Leggo, un utente ha scritto sotto al post: “Occhio a non mettere troppe foto che i ladri ti entrano in casa di nuovo”. Parole che hanno fatto un chiaro riferimento al recente furto subito dalla donna e dal marito nella loro abitazione di Roma dove i malintenzionati erano riusciti a portare via un ingente bottino.

Inaspettatamente, però, la Nasti ha deciso di rispondere e lo ha fatto in modo spiazzante. Infatti, le parole della donna sono state di fuoco, ma non per gli haters, quanto per i “futuri ladri”.

Chiara, infatti, ha replicato: “Li aspetta la guardia armata stavolta“. Il riferimento è, appunto, alla possibilità che nuovi individui dalle cattive attenzioni possano riprovare a fare un furto. Insomma, un avviso bello e buono…

Di seguito anche il post Instagram dell’influencer con i commenti degli haters sulla foto e sui regali: