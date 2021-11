Avete mai visto la casa di Wanda Nara e Mauro Icardi a Milano? Le voci di una crisi coniugale hanno riacceso i riflettori sulle tante proprietà dei due tra cui, appunto, un’abitazione da sogno nel capoluogo lombardo…

Tra le fortune di Wanda Nara e Mauro Icardi spicca una casa mozzafiato nel cuore di Milano, nido di coccole extralusso (e guardaroba da capogiro) in cui la moglie del calciatore si sarebbe rifugiata in totale solitudine dopo lo scandalo del presunto divorzio (a causa dell’altrettanto presunto tentativo di tradimento da parte del campione). Su Instagram sono tante le foto che documentano l’aria che tira nella splendida dimora meneghina, tra design moderno e ogni comfort immaginabile.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

La casa di Wanda Nara e Mauro Icardi a Milano

Nelle tante foto postate sui social, Wanda Nara e Mauro Icardi hanno mostrato la loro splendida abitazione milanese che – ben prima del terremoto sul presunto divorzio – avrebbero acquistato spendendo circa 5 milioni di euro. È una casa da sogno con una superficie di 400 metri quadri e interni lussuosissimi, dove tutto profuma di successo e comfort.

Wanda Nara ha mostrato spesso su Instagram la sua super casa di lusso nel cuore esclusivo di Milano, un mega appartamento situato all’interno dei Giardini d’Inverno, vicino a Porta Nuova, a circa 5 minuti dalla sede dell’Inter, come riferisce LaPresse. Si tratta di una delle proprietà pazzesche della coppia che, oltre agli investimenti in salsa meneghina, possiede anche una meravigliosa casa a Parigi.

In salone, non passano inosservati i divani extra large che la coppia ha scelto in una colorazione total white, in contrasto con il tavolino nero al centro dell’ambiente.

La moglie di Mauro Icardi ha condiviso numerosi selfie davanti alle grandi vetrate che incorniciano la meravigliosa zona living della loro casa milanese, e la vista sulla città è mozzafiato!

La meravigliosa vista sulla città si intravede anche negli scatti pubblicati dal calciatore sui social, durante i momenti di relax in famiglia lontano dagli impegni sportivi.

La cabina armadio di Wanda Nara nella casa a Milano

La cabina armadio di Wanda Nara è uno scrigno di accessori e abiti nel segno del lusso sfrenato, con decine di borse e scarpe griffate.

Wanda Nara si allena anche a casa, grazie ai grandi spazi che l’abitazione riserva… persino tra i bellissimi divani del mega salotto!

La camera da letto di Wanda Nara e Mauro Icardi

In camera da letto giochi di specchi e colori naturali si sposano alla linea moderna e raffinata degli interni, con dettagli non di poco conto a completare l’arredamento (dalle coperte ai tappeti firmati).

Il terrazzo è impreziosito da una splendida piscina in cui la famiglia trascorre parte del tempo libero sotto il cielo di Milano…