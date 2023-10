Ha emozionato Wanda Nara a Ballando con le Stelle. Non solo per la sua esibizione ma per il messaggio che ha dato riguarda la sua salute.

Per essere una showgirl sempre sotto i riflettori, madre, agente di Mauro Icardi e tanto altro, era chiaro che Wanda Nara dovesse avere una forza davvero particolare. L’argentina l’ha dimostrato ancora una volta scendendo in pista a Ballando con le Stelle lanciando un messaggio molto importante anche alla sua famiglia, specie dopo le notizie circolate e, per la verità, ancora non molto chiare relativamente alla sua salute e alla leucemia.

Wanda Nara: “A Ballando per le mie figlie”

Wanda Nara

Tra i concorrenti più attesi di Ballando con le Stelle della nuova edizione c’era ovviamente la bella Wanda Nara che da tempo era corteggiata da Milly Carlucci.

Oltre ad essere da anni un personaggio molto seguito in Italia, negli ultimi mesi le incertezze sulla sua salute, la malattia e i rumors sulla leucemia avevano generato ancora maggiore interesse. In tal senso, prima di vederla all’opera sul palco con una Rumba, nella clip, l’argentina ha davvero emozionato per le sue parole.

“Il ballo non è il mio campo per questo credo sia una sfida importante.Mi spaventa non essere all’altezza della persona che ho accanto. Credo che il pubblico italiano mi conosca per essere la moglie e la manager di Mauro Icardi. Sono molto di più. Lavoro da quando avevo 5 anni, per amore ho lasciato tutto. Volevo essere una madre presente e lo sono stata. Ho condotto Masterchef argentina per 6 mesi. Ho vinto un premio e il giorno dopo dovevo viaggiare a Milano”, ha detto.

Non manca anche un passaggio sulle voci di malattia: “Ho fatto delle analisi di routine, i valori erano strani. Mi hanno ricoverata e abbiamo iniziato a vedere delle cose. Ho acceso la tv in ospedale e c’era ‘Wanda ha questa malattia’. Io piangevo perché non sapevo che cosa avevo. Quando ho saputo di più, i bambini erano molto tristi”.

Da qui la reazione molto forte, da donna e madre: “Quando mi è arrivata la proposta di Ballando, ci abbiamo pensato, abbiamo seguito ciò che mi stanno dicendo i medici dato che sto facendo un trattamento. Loro mi hanno detto che potevo partecipare. Penso sia un esempio per i miei bambini. Le mie figlie più piccole mi hanno invitato ad andare a ballare. Anche per quello ho scelto di fare Ballando. Lo faccio per dimostrare che sto bene“.

Di seguito anche un post Instagram della donna dopo la prima puntata dello show di Rai 1: