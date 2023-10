In dolce attesa, Federica Pellegrini ha annunciato di essere ‘triste’ per aver raggiunto la taglia 48. Il suo pensiero ha generato molte polemiche.

Una faccina disperata che accompagnata “l’annuncio” di essere diventata una taglia 48. Tanto è bastato a Federica Pellegrini per essere presa di mira dagli haters e generare della polemica relativamente al fisico femminile. La Divina, in dolce attesa, ha comunicato ai suoi fan su Instagram che la gravidanza sta iniziando a far lievitare le sue forme ma mai avrebbe pensato che una sua battuta potesse scatenare tante reazioni antipatiche. Ecco perché, poi, si è ritrovata a dover replicare e fare chiarezza.

Federica Pellegrini, le parole sulla taglia 48

Federica Pellegrini

A generare polemica e critiche, come detto, è stato uno scatto social su Instagram della bella Federica nel quale, con un selfie davanti allo specchio, scriveva: “Volevo comunicarvi che è arrivato l’autunno e che oggi sono una taglia 48”. Il tutto seguito, prima, da una emoticon di faccina triste e disperata, e poi da una sorridente.

Le sue parole, però, non sono piaciute a tanti fan che subito hanno voluto sottolineare come la sua fosse stata, a detta loro, un’uscita antipatica: “Io sono da sempre una 48 e sto benissimo”, “Ma cosa vuoi dire che portare la 48 è un problema?”.

I messaggi sono stati davvero diversi ed ecco perché La Divina ha voluto subito spiegare la sua posizione ed evitare ulteriori accuse di bodyshaming: “Ragazze, donne, per me potete portare la taglia che vi fa sentire meglio che sia una 38 o una 50. Per quanto mi riguarda ho solo voluto raccontare un mio cambiamento fisico visto che parto da una 40/42 e visto che con molta ironia sto cambiando taglia di jeans ogni due settimane, tutto qui. Cerchiamo di non vedere sempre il marcio in tutto e cerchiamo anche di prenderci un po’ meno sul serio a volte, fa bene alla salute”.

Insomma, polemica messa a tacere. Forse…

Di seguito anche il post Instagram della donna con i commenti anche la sua replica che è servita a fare chiarezza: