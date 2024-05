Gerry Scotti fa una stoccata ad Antonella Clerici che non passa inosservata ai telespettatori di Io Canto Family. Scopri cosa ha detto!

Tra Mediaset e Rai non scorre sempre buon sangue, soprattutto tra i conduttori televisivi. Solamente poco tempo fa Antonella Clerici aveva lamentato che in Mediaset copiavano i suoi format dedicati al canto, ma adesso è arrivata la dura replica di Gerry Scotti che ha lanciato una frecciatina alla collega in Rai.

Il commento, che non è passato inosservato ai telespettatori del programma Io Canto Family, è stato ripreso anche sui social. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Gerry Scotti inventa il format “Ti lascio una trasmissione”

Durante la puntata di Io Canto Family condotto da Michelle Hunziker, Gerry Scotti ha lanciato una frecciatina clamorosa alla Clerici.

Infatti, prima di lasciare la scena, Scotti ha dichiarato: “Mi sono inventato un titolo. Guarda che è bello, potrebbe essere un format, “Ti Lascio una Trasmissione“. Vai che è proprio bello!“. Da queste parole è chiaro il riferimento al programma condotto da Antonella Clerici, Ti Lascio una Canzone.

Antonella Clerici

Come reagirà la conduttrice alla frecciatina di Gerry Scotti? Risponderà o ignorerà il riferimento al suo programma?

Ma vediamo come ha reagito il web alla frecciatina.

La reazione del web alla frecciatina di Gerry Scotti

Immediata è stata la reazione del web e degli utenti social che hanno ripreso la frecciatina e ripubblicata, soprattutto su Twitter.

“TI LASCIO UNA TRASMISSIONE”

stilettata di Gerry per chi sapete voi!!😎



Finalmente Gerry si toglie dei sassolini e fa bene, lo può fare!!#IoCantoFamily — CinguettaTV (@CinguettaTV) May 20, 2024

Tantissimi utenti hanno colto il chiaro riferimento ad Antonella Clerici, soprattutto dopo che la conduttrice aveva dichiarato, in merito ai format Mediaset: “Senior? Dai, ma è uno scherzo. Spero che lo sai, perché altrimenti qui è il colmo. Tutto è iniziato quando facevo Ti Lascio Una Canzone e loro hanno portato Io Canto. Dopo nulla, poi io ho preso The Voice e loro hanno ripreso Io Canto, che per anni era stato fermo. Mi auguro almeno che questi programmi vengano trasmessi in periodi diversi, perché non sarebbe un bel servizio per il pubblico“.