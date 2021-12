Chi sono i vip con bulldog francese? Dall’imprenditrice Chiara Ferragni alla modella Gigi Hadid, passando per l’ex tronista Ludovica Valli.

Il bulldog francese è un cane di razza molto gettonato tra i vip. Da Chiara Ferragni a Gigi Hadid, passando per Ludovica Valli. Come mai i Very Important Person amano questa tipologia di amico a quattro zampe? Scopriamo chi sono i personaggi che lo hanno accolto in famiglia e il perché.

Bulldog francese dei vip: caratteristiche

Con l’avvento dei social, i vip hanno iniziato a mostrare ai fan molti aspetti della loro vita privata. Dettagli che un tempo erano per lo più sconosciuti, sono oggi sotto agli occhi di tutti. Tra questi c’è anche la passione per gli animali. Nell’ultimo periodo, sembra che molti personaggi del mondo dello spettacolo abbiano perso la testa per i bulldog francese. Di taglia piccola, con il musetto schiacciato, hanno un aspetto singolare, davvero buffo. Questa razza di amici a quattro zampe è fedele e, nonostante la stazza, molto protettiva. Ama la sua famiglia e adora le coccole. Ad aver aperto la strada alla mania del bulldog francese è stata Chiara Ferragni. La sua Matilda, primo cane ad avere avuto un suo profilo Instagram seguitissimo, è al suo fianco dal 2010. Qualche anno dopo, anche Valentina Ferragni ha accolto in famiglia un cucciolo della stessa razza, Pablo.

Dopo che le sorelle Ferragni hanno lanciato la bulldog mania, anche altri Vip hanno optato per questa razza. Rimanendo in Italia, troviamo l’ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli. Si chiama Ettore ed è al suo fianco dal 2017. Non solo influencer, anche personaggi appartenenti al mondo dello sport hanno scelto questo simpatico cucciolo: da Federica Nargi e Alessandro Matri, che hanno accolto in casa Carlito, a Federica Pellegrini, che ne ha ben 4, passando per Francesco Totti, Filippo Magnini, Flavia Pennetta, Sinisa Mihajlovic e Carlo Ancelotti.

Nell’universo della musica, non possiamo non citare la cantante Emma Marrone. Il suo Gaetano, purtroppo, è morto nel 2020: “Sei stato uno dei regali più belli della vita. Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare. Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia. Hai lasciato un vuoto enorme. Ma ci hai resi delle persone migliori“.

Bulldog francese: il cane dei vip

Non solo in Italia, il bulldog francese è in cane dei vip anche all’estero. Il cantante Zayn Malik, ex componente dei One Direction, affida spesso il suo cane alla madre di sua figlia Gigi Hadid. Lewis Hamilton, campione di Formula Uno, ne possiede ben due: Roscoe e Coco. David Beckham e la sua numerosa famiglia hanno accolto in casa Coco, anche lui di razza bulldog francese.

