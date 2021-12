Un cane randagio che ha accudito un soldato rimasto ucciso in Afghanistan ha ricevuto uno speciale premio, il Mirror People’s Pet Award.

Il cane Peg, adottato dalla famiglia del soldato Conrad Lewis (scomparso nel 2011 mentre pattugliava un’area della provincia di Helmand, in Afghanistan) ha ricevuto un premio generalmente conferito agli animali con meriti speciali nei confronti degli umani (il Mirror People’s Per Award). Dopo la morte del suo padrone il cane Peg è stato portato nel Regno Unito, dove oggi è di conforto alla famiglia Lewis. “Era molto importante per noi riportare indietro il suo cane. Mia moglie ha detto “non possiamo più occuparci di Conrad, ma possiamo prenderci cura del suo cane”, ha raccontato il padre del militare scomparso in un’intervista riportata dalla La Stampa.

Premio a Peg, il cane che tenne compagnia a un soldato in Afghanistan. Dopo la morte del ragazzo ora consola la sua famiglia @fulviocerutti @lazampa https://t.co/OBg61gN8Z5 — La Stampa (@LaStampa) December 12, 2021

Premiato il cane di un soldato

Un cane di nome Peg riceverà il Mirror People’s Pet Award, il premio che il quotidiano Mirror ogni anno assegna agli animali che si sono distinti in maniera particolare per il loro rapporto con gli umani. Peg, dopo la tragica scomparsa del suo padrone in Afghanistan (il soldato Conrad Lewis, in forza con il 4° battaglione dei paracadutisti britannici) è rimasto accanto ai suoi familiari, dando loro grande conforto. “Era così non umano che poteva parlargli delle cose che aveva visto e di ciò che provava, per lui rappresentava quel briciolo di speranza e conforto di cui aveva bisogno”, ha dichiarato il padre del giovane militare (in un’intervista riportata da La Stampa).

