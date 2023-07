Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha commentato l’addio dalla Rai di Mauro Corona e Bianca Berlinguer.

In occasione della presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione, non sono mancati i colpi di scena e le sorprese ma anche alcune conferme come l’addio di Bianca Berlinguer e di conseguenza anche di Mauro Corona, suo ospite fisso a Cartabianca. Proprio su questo due ha voluto dire la sua il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, non risparmiando bordate.

Vincenzo De Luca, spara su Mauro Corona e Bianca Berlinguer

“Ho visto che se ne va la Berlinguer dalla Rai”, ha esordito De Luca parlando davanti a tutti nel corso della presentazione dei palinsesti Rai. “Ora, pensare di non poter più vedere quel Neanderthal che veniva ospitato nella sua trasmissione quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afgano, un cammelliere yemenita, io sto male a immaginare che non avremo più quell’immagine di raffinatezza e di eleganza”, ha aggiunto facendo riferimento proprio a Mauro Corona.

“A parte questa nota di dolore, credo che siate in condizione di proporre un palinsesto davvero straordinario”.

Non è mancato, però, un duro commento pure sull’addio di Bianca Berlinguer. Qui il presidente della Regione Campana ha fatto ironia con i presenti suscitato anche qualche risata: “Avete tirato questa sòla a Mediaset con Berlinguer. Mi raccomando, cose di qualità”.

Di seguito anche un post Twitter con il video di quanto detto dall’uomo e le reazioni dei presenti alle sue parole: