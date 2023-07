Il racconto di Paola Turci sull’amore per Francesca Pascale con cui, dopo anni in cui “si nascondeva” ha potuto essere se stessa.

Intervista a 360° per Paola Turci al magazine del Corriere della Sera, 7. La cantante ha parlato di diversi aspetti della sua vita ma tra i passaggi più significativi, sicuramente, quelli relativi al lato amoroso e alle storie avute fino al momento di conoscere Francesca Pascale con cui si è unita in rito civile l’anno scorso.

Paola Turci, gli amori e Francesca Pascale

Francesca Pascale Paola Turci

Alcune riflessioni della Turci partono dal matrimonio, nel 2010, con il giornalista Andrea Amato, cui cui ha divorziato dopo appena due anni: “Ventiquattro anni per sconfessarmi. Per rivelare che non era vero niente: no, non stavo bene, non ero felice. Ho trascorso ventiquattro anni a nascondermi. Come i bulimici che mangiano e giurano di non aver mangiato niente”.

Ma non solo. La cantante si è soffermata anche sul mondo Lgbt+: “La prima volta che ho visto due ragazze baciarsi è stato a un mio concerto. Da bambina non sapevo nemmeno cosa significasse omosessuale, non era un argomento affrontato nella mia famiglia borghese Anni 70”.

Non manca anche una parola su come gli altri giudichino e definiscano le persone per la loro sessualità: “Ho avuto molti uomini, eppure nessuno mi ha mai detto con accezione negativa: sei etero. La gente continua a dire lesbica come un’offesa. Invece è un aggettivo”.

Infine un giusto commento sulla sua storia con Francesca Pascale: “Non m’incuriosiva poi un giorno leggo una sua intervista su Il Fatto Quotidiano, di Francesca Fagnani, e rimango colpita. Quello che dice sui diritti, sulle ingiustizie. Al che la cerco su Instagram dove lei era arrivata da poco per cercare me. Mi seguiva come cantante”, ha detto.

Da quel momento, però, le cose cambiano: “Metto un like a una sua immagine in sostegno di Radio Radicale. Dal like iniziamo a scriverci”. E si arriva al concerto dove tutto cambia: “Ero emozionata a sapere che nel pubblico ci fosse lei”.

L’amore sboccia fino all’unione civile del 2 luglio 2022.

Di seguito anche un post Instagram con l’anniversario delle due donne: