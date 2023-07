Un feeling nato dopo Sanremo, quello tra Mara Venier e il cantante Ultimo, rimasti molto legati. Le parole molto tenere della conduttrice.

A febbraio, quando Ultimo era stato suo ospite a Domenica In si era percepito un rapporto che andava oltre quello tra conduttrice e ospite. E adesso, in una bella intervista a Leggo, Mara Venier ha svelato alcuni retroscena legati al rapporto che ha instaurato col giovane artista romano.

Mara Venier racconta il rapporto con Ultimo

Mara Venier

La nota conduttrice ha spiegato di aver conosciuto Ultimo quando è andato Sanremo “e fu preso di mira dai tuoi colleghi giornalisti”.

La Zia della tv ha raccontato: “Lo ritengo un artista di grande talento. Io da quel Sanremo sono andata a Milano e mi è arrivato un gran mazzo di fiori, non so come ha fatto a mandarmeli. Un gesto fatto da un ragazzo, con tanta signorilità. Da quel momento lì devo dire che mi sono sentita molto legata a lui. Gli voglio proprio bene. Da allora siamo rimasti sempre in contatto”, ha detto la Venier.

Talemente in contatto che l’artista ha voluto farle conoscere la sua famiglia: “C’è un rapporto familiare tra noi. Ho conosciuto la mamma, mi ha mandato dei video di lui con la nonna, credo di essere in qualche maniera la zia di Niccolò. Ci siamo sentiti molto durante il lockdown, tra noi è rimasto un legame molto affettivo. Per me è una persona meravigliosa, un’anima nobile, un ragazzo con un talento immenso e io mi sento molto legata a lui. Una sera è venuto a casa mia lui con Antonello Venditti, una serata molto carina, molto familiare, ho pubblicato la foto su Instagram. Il 10 luglio sera torno dalla Puglia perché io lavoro l’8 e il 9 e sarò pronta lì presente al concerto”.

E sulle qualità di Ultimo: “Secondo me chi segue Niccolò si riconosce in lui. Non è una questione di età perché io potrei essere sua nonna. Penso che il pubblico di Niccolò abbia delle affinità. Una sensibilità, un certo disagio nell’affrontare la vita, questo viene fuori dai suoi testi. È un ragazzo molto intenso e tutti noi, io faccio parte del gruppo dei suoi fan, in qualche maniera ci riconosciamo nelle sue canzoni. A qualsiasi età”.

Di seguito anche un post Instagram con la conduttrice insieme ai due cantanti Antonello Venditti e Ultimo: