Presente come braccio e mente nei programmi di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia racconta come ha iniziato a lavorare in tv.

Diventata braccio destro di Maria De Filippi, oltre che sua amica, Raffaella Mennoia si è fatta strada con la sua capacità e abilità dimostrata nei vari programmi della Queen di Mediaset. Eppure, come lei stessa ha confidato a Gente, il rapporto con la televisione è iniziato per caso…

Raffaella Mennoia, come ha iniziato in tv

Maria De Filippi

“Finito il liceo ho fatto il concorso per entrare all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Avrei voluto diventare un’attrice teatrale, ho fatto anche un corso da sceneggiatrice e poi volevo fare l’autrice di teatro. Poi, per caso, un giorno ho accompagnato un’amica a una delle prime edizioni di Amici del sabato pomeriggio, condotta da Lella Costa. Ero tra il pubblico e, a un tratto, sono intervenuta”.

E proprio da quell’intervento nasce tutto: “A fine puntata, Alberto Silvestri, autore storico del programma, ha voluto conoscermi meglio. Era anche lui appassionatissimo di teatro, ne parlammo a lungo. Dopo un po’, mi propose di entrare a lavorare in redazione. Accettai”, ha svelato la Mennoia.

Dopo un inizio in cui si sentiva “come sulle uova” e non sapeva “nemmeno quando respirare”, ecco che l’esperienza e i consigli anche di Maria De Filippi hanno fatto la differenza.

“Maria, insieme ad Alberto Silvestri, mi ha insegnato tutto del mio lavoro. La prima volta che l’ho conosciuta ero molto in imbarazzo, perché io ero abituata a vederla sempre, ma da casa. Era gentile, serena, infaticabile, rispettosa del lavoro di tutti e di rara educazione. Non è cambiata da allora, è rimasta così. Maria è un faro per me, un esempio”.

“Lavoriamo insieme da tanti anni e, via via, il nostro rapporto si è evoluto naturalmente, trasformandosi in amicizia”, ha aggiunto.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della donna: