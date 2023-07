Anche Karina Cascella ha detto la sua sull’addio a Mediaset di Barbara D’Urso facendo un confronto con alcuni programmi della rete.

L’addio a Mediaset di Barbara D’Urso è sicuramente uno degli argomenti più discussi degli ultimi giorni. Anche Karina Cascella ha voluto dire la sua intervistata da Fangape. In questo caso, l’ex opinionista di Uomini e Donne si è schierata apertamente con la conduttrice facendo anche un confronto tra Pomeriggio 5 e altre trasmissioni della rete.

Karina Cascela difende Barbara D’Urso e Pomeriggio 5

Karina Cascella

Il primo pensiero della Cascella sull’addio della D’Urso a Mediaset è di amarezza: “Mi è dispiaciuto. Barbara è un po’ come una persona di famiglia. Non solo per me che ci ho lavorato, ma per il pubblico a casa”.

Sul fatto che Carmelita sia stata criticata per un Pomeriggio 5 “troppo trash”, l’ex opinionista ha replicato: “Perché, il Grande Fratello non è trash? Per me è trash anche che un programma di cronaca nera approfondisca certi dettagli macabri. Un conto è fare informazione, un altro è tentare di fare audience su dinamiche private e, a volte, cruente. Mettere in piedi in prima serata un confronto tra persone che parlano di reddito di cittadinanza è informativo e va bene, ma c’è davvero bisogno di guardare Quarto Grado approfondire certi aspetti? Preferisco guardare una donna che ha un’ottava di seno che racconta la sua storia in tv”.

E per completare il discorso: “Ho partecipato alla Buona Domenica di Maurizio Costanzo e alla domenica di Barbara d’Urso e a Live – Non è la d’Urso. Sono programmi di intrattenimento, anche leggeri. Trovo più trash vedere gente che si ammazza nella Casa del Grande Fratello per qualche briciola di visibilità”.

