Piccoli aneddoti rivelati da Gerry Scotti a proposito della sua carriera da conduttore tra Sanremo e novità in arrivo.

Lui è tra i presentatori televisivi più amati dal pubblico del piccolo schermo. La sua capacità e il suo riuscire ad entrare in contatto con le persone lo hanno portato quello che è oggi. Stiamo parlando di Gerry Scotti, volto di punta di Mediaset, che nel corso di un’intervista Tivù, ripresa da svariati media, ha raccontato anche alcuni dettagli inediti della sua carriera come l’aver declinato per due volte la conduzione del Festival di Sanremo.

Gerry Scotti, da Sanremo alle novità a Mediaset

GERRY SCOTTI

Il famoso conduttore tv ha raccontato diversi aspetti del suo mestiere tra passato e presente. Iniziando da quanto vissuto in precedenza, Scotti ha ammesso di essere stato contattato per il Festival di Sanremo ma che è stato obbligato a dire di no.

“Mi è stato chiesto più volte di condurre Sanremo, ma sono stato costretto a declinare. Una volta per problemi di salute e un’altra per impegni lavorativi, ero a Varsavia per registrare il Milionario. Chissà che non ci sia un’altra occasione. Devo dire che, in questa edizione, che ha in qualche modo celebrato gli anni ’90, sarei stato perfetto”, ha ammesso.

Tra un passaggio sul passato e uno sguardo al futuro, curioso sapere qualcosa sul nuovo format de La Ruota della Fortuna, programma diventato famoso con Mike Bongiorno, previsto dal nuovo palinsesto Mediaset.

“Penso che una riedizione di questo format, in chiave moderna, come stanno facendo negli Usa, sarebbe un bell’appuntamento. Sarebbe anche il ritorno a un progetto più essenziale, minimalista, a un’idea che tutti conoscono e che si potrebbe fare in modo nuovo, meno dispendioso. Ma sempre di grande compagnia nel preserale”.

Non resta che attendere…

Di seguito anche un curioso vecchio post Instagram del conduttore: