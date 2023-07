Sui social spunta una foto di Noemi Bocchi particolare che per tanti la mette “a confronto” con Ilary Blasi. Il dettaglio.

Da quanto Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati è stato un continuo “confronto” tra la conduttrice e la nuova compagna del Pupone, Noemi Bocchi. Almeno per quanto riguarda i pareri dei vari utenti social. Ecco perché molto spesso capita che le due donne vengano messe a confronto pure per una foto. Di fatto è questo quello che è accaduto con una recente storia su Instagram pubblicata dall’attuale dolce metà dell’ex calciatore…

“Noemi Bocchi uguale a Ilary Blasi”: la foto social

Noemi Bocchi

In queste ore Noemi ha condiviso su Instagram una storia mentre si trova a bordo di un velivolo, probabilmente un jet privato e scruta l’orizzone dal finestrino. Bellissima, mezzo di profilo, la donna è vestita con un cappello, una maglia nera e degli shorts.

Fin qui, quindi, niente di particolare, se non fosse che qualche ora prima, sempre sui social, era stata proprio Ilary Blasi a condividere uno scatto praticamente identico e per giunta con la stessa posa.

In quell’occasione la conduttrice de L’Isola dei Famosi si era mostra con un cappellino ma in tuta anche se la posa era identica: sguardo verso l’orizzonte e anche in quel caso guardando fuori dal finestrino.

Tanti utenti hanno evidenziato come tra le due sembra esserci una vera e propria competizioni. Alcuni hanno scritto sotto gli ultimi post della Bocchi: “Ma è uguale a Ilary”. “Ma qui la domanda è solo una: ‘Chi copia chi?'”.

Probabile, però, secondo noi, si tratti solo di una coincidenza…

Di seguito anche un vecchio post Instagram della donna: