Vuoi essere al top con un solo capo? Sfrutta il vestito lungo!

Sei di corsa, fa caldo e non hai voglia di pensare a cosa indossare? Allora scegli un vestito lungo tra quelli ti proponiamo e sarai bellissima in città, al mare o per una cerimonia!

L’esempio te lo mostra la bellissima Jessica Alba che, in occasione della registrazione di un programma tv americano per il mattino, ha sfoggiato una mise impeccabile. Portava un abito lungo svolazzante a pois, con uno dei tagli più romantici che ci siano: lo scollo alla Bardot!

Bianco e blu il vestito, mini bag nera portata a tracolla, sandalo basso con tacco sculpture (molto di moda nel 2019) e capelli raccolti in modo morbido con una semi-coda spettinata. Non ti stiamo dicendo di copiarla, però i look con i vestiti lunghi hanno molti vantaggi: eviti di fare errori (in caso tu non sia brava ad abbinare i capi, vanno bene a volte sia per il giorno che per la sera e ti rendono eterea). Ti abbiamo fatto un arcobaleno di esempi, non ti resta solo che scegliere il tuo preferito!

Vestiti lunghi: cerimonia, sera, città… per tutto!

fonte foto: https://www.net-a-porter.com/it/en

Cult Gaia : propone questo bellissimo vestito maxi arancione che s’intona se hai dei colori caldi naturali (capelli rossi, lentiggini, occhi scuri, pelle scura). Le maniche a sbuffo sono molto da signorina e quest’abito è perfetto per una domenica in famiglia o per una cerimonia all’aperto (con tacco alto!).

: propone questo bellissimo vestito maxi che s’intona se hai dei colori caldi naturali (capelli rossi, lentiggini, occhi scuri, pelle scura). Le maniche sono molto da signorina e quest’abito è perfetto per una domenica in famiglia o per una cerimonia all’aperto (con tacco alto!). Dundas: la sprezzante casa di moda di Peter (Dundas) ha fatto un patto col diavol…ehm, l’animalier. In tutte le sue collezioni 2019 le stampe pitonate, coccodrillo, zebrate, leopardate etc. sono state l’eterno ritorno del mondo animale della maison. Qui, ti proponiamo un suo modello monospalla dal mood africano. Molto frusciante…